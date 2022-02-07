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Россияне назвали профессии, которые приносят наибольший доход
Россияне назвали профессии, которые приносят наибольший доход - РИА Новости, 07.02.2022
Россияне назвали профессии, которые приносят наибольший доход
Россияне считают наиболее доходными профессии политика (19%), программиста (13%) и бизнесмена (13%), следует из исследования ВЦИОМ о том, какие профессии, по... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:10
2022-02-07T11:10
вциом
россия
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне считают наиболее доходными профессии политика (19%), программиста (13%) и бизнесмена (13%), следует из исследования ВЦИОМ о том, какие профессии, по мнению россиян, приносят высокий доход.На вопрос какие профессии они считают в настоящее время наиболее доходными, каждый пятый (19%) респондент назвал политическую сферу, 13% - специальности в области компьютерных технологий, 13% считают, что это профессия бизнесмена или предпринимателя. Также 11% опрошенных назвали специальности в юридической сфере, 10% - работников банковской сферы, 10% - медицинские специальности, 10% - сферу газовой и нефтяной среды, энергетической промышленности и добычи полезных ископаемых, 9% - управленцев, руководителей и директоров.Кроме того, политическая сфера и ИТ-отрасль были больше популярны в ответах мужчин, чем женщин. При этом женщины чаще мужчин считают юридическую сферу и медицинскую специальность наиболее доходными.В аналогичном исследовании за 2018 год лидировала юридическая специальность (15%), а профессия политика занимала второе место (13%), по мнению россиян. Специальность в области компьютерных наук три года назад была на шестом месте (8%) по доходности после медиков (12%), специалистов в газовой и энергетической сфере и добыче полезных ископаемых (12%), предпринимательской деятельности (11%), банковской сферы (10%).Исследование проводилось в сентябре 2021 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220125/pribyl-1769351262.html
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вциом, россия, общество
11:10 07.02.2022
 
Россияне назвали профессии, которые приносят наибольший доход

ВЦИОМ: самыми доходными россияне считают профессии политика, программиста и бизнесмена

© Depositphotos / pressmasterДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Depositphotos / pressmaster
Деловые люди
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне считают наиболее доходными профессии политика (19%), программиста (13%) и бизнесмена (13%), следует из исследования ВЦИОМ о том, какие профессии, по мнению россиян, приносят высокий доход.
На вопрос какие профессии они считают в настоящее время наиболее доходными, каждый пятый (19%) респондент назвал политическую сферу, 13% - специальности в области компьютерных технологий, 13% считают, что это профессия бизнесмена или предпринимателя. Также 11% опрошенных назвали специальности в юридической сфере, 10% - работников банковской сферы, 10% - медицинские специальности, 10% - сферу газовой и нефтяной среды, энергетической промышленности и добычи полезных ископаемых, 9% - управленцев, руководителей и директоров.
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Кроме того, политическая сфера и ИТ-отрасль были больше популярны в ответах мужчин, чем женщин. При этом женщины чаще мужчин считают юридическую сферу и медицинскую специальность наиболее доходными.
В аналогичном исследовании за 2018 год лидировала юридическая специальность (15%), а профессия политика занимала второе место (13%), по мнению россиян. Специальность в области компьютерных наук три года назад была на шестом месте (8%) по доходности после медиков (12%), специалистов в газовой и энергетической сфере и добыче полезных ископаемых (12%), предпринимательской деятельности (11%), банковской сферы (10%).
Исследование проводилось в сентябре 2021 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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