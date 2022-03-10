https://ria.ru/20220310/professiya-1777458051.html

Специальность и профессия: что общего и в чем различия

Специальность: что это, понятие, чем отличается от профессии

Специальность и профессия: что общего и в чем различия

С понятиями “специальность”, “профессия”, “квалификация” человек сталкивается при поступлении в учебное заведение и устройстве на работу. Чем специальность... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:40

2022-03-10T14:40

2022-03-10T14:54

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. С понятиями “специальность”, “профессия”, “квалификация” человек сталкивается при поступлении в учебное заведение и устройстве на работу. Чем специальность отличается от профессии и что общего у этих терминов, а также как соотносятся “должность” и “квалификация” - в материале РИА Новости.СпециальностьСпециальность - это комплекс знаний, навыков, умений и опыта, которые человек приобретает в рамках выбранной профессии. Углубленное изучение материала в учебном заведении и получение особых навыков в какой-то определенной области также входит в это понятие. Проще говоря, это некое ответвление от того или иного вида деятельности.В рамках одной профессии может насчитываться несколько специальностей.Например, врачебная деятельность имеет десятки направлений - кардиолог, терапевт, педиатр и другие. Помимо этого специальность может подразделяться на более узкие виды. Среди хирургов есть нейрохирурги, офтальмохирурги, кардиохирурги и др.ОпределенияПри поступлении в вуз, ссуз, во время поиска работы человек сталкивается с такими понятиями как "квалификация", "должность" и "профессия". В чем разница между этими словами, знают не все.КвалификацияПрисваивается после обучения в вузе или после окончания профессиональных курсов. Она указывает на получение знаний, навыков и умений в конкретной области.На сегодняшний день существует три квалификации, которые присваиваются после обучения:Основное отличие между ними заключается в продолжительности обучения. Прием и получение знаний по каждой квалификации происходит отдельно и независимо друг от друга.Согласно ч. 2, 3 ст. 69 закона “Об образовании в РФ” чтобы получить квалификацию необходимо иметь соответствующий уровень образования. Для присвоения квалификации специалиста и бакалавра достаточно иметь аттестат среднего общего образования, а для поступления на магистратуру понадобится диплом высшего учебного заведения.Получить квалификацию можно на профессиональных курсах. Так в профессии учителя есть разделение на категории, которые присваиваются сотруднику в результате дополнительного обучения, приобретения опыта работы, получения наград и грантов.ДолжностьЭто служебное место, которое занимает сотрудник в компании или на предприятии, выполняя определенные обязанности.Занимаемая должность может не зависеть от полученного образования, а определяться опытом и знаниями сотрудника. Назначение на конкретную позицию можно получить как за уровень образования, так и за успешное выполнение своей работы, личные качества, опыт работы в конкретной организации. В некоторых структурах, человек не может занимать пост без получения определенной специализации. К примеру, на место участкового врача может претендовать только терапевт.ПрофессияЕсли обратиться к истории Древнего Рима, там под словом “профессия” подразумевали вид деятельности, который выставляли напоказ. Древние римляне называли словом профессия свою деятельность, о которой говорили публично. С латинского это слово и переводится как “заявлять, говорить на публику”. В настоящее время под это понятие попадает сфера деятельности человека, т.е. в какой области он трудится.Для получения профессии необходимо не только фундаментальное образование, но и практический опыт в выбранной сфере. Т.е., строго говоря, при поступлении в учебное заведение речь о выборе профессии не идет.Получить профессиональные навыки можно как в специализированных вузах, колледжах и т.д., так и в результате самообучения.По всему миру насчитывается более 400 тысяч профессий. С развитием технологий одни из них исчезают, а другие появляются.Просмотреть полный список действующих профессий и специализаций можно в Общероссийском классификаторе специальностей.Отличие специальности от профессииНесмотря на схожесть понятий и связь их между собой, эти термины не являются синонимами и имеют существенные различия.СравнениеВ первую очередь профессия несколько шире показывает область образования и навыков. Она не требует углубленного изучения выбранного направления. В то время как специализация - это более узкая сфера знаний, и для получения специальности необходимо более тщательно изучать то или иное направление.Например, профессия - учитель. В ней есть много специальностей - учитель математики, русского языка, химии или биологии.То есть сотрудников школы можно объединить под общим названием профессии, но при их этом навыки, умения и знания будут отличаться.Вторым отличием можно назвать наличие образования.Для получения профессии может быть достаточно только определенного опыта работы. Например, освоить навыки продавца, официанта или рабочего можно без специализированного обучения.А вот для получения специальности необходимо получить диплом в вузе, техникуме или колледже. Именно документ об образовании будет подтверждать полученную специальность, а не профессию.Также эти термины отличаются друг от друга объемом понятий.Профессия может относиться только к определенному роду деятельности, в то время как одна и та же специальность может быть связана с разными профессиями.К примеру, специальность инженер-программист можно отнести к двум профессиям - инженер и программист.Для закрепления понимания этих терминов можно привести еще один пример: молодой человек отучился в институте и получил диплом по специальности “Технолог”. Далее устроился на предприятие на должность “Лаборант”.После дополнительного обучения получил повышение квалификации - “Лаборант химического анализа” по профессии “Инженер”.

https://ria.ru/20220308/aviatsiya-1776686415.html

https://ria.ru/20220304/professii-1776484918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/1771439552.html

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