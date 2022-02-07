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Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор)

Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор) - РИА Новости, 07.02.2022

Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор)

Маастрихтский договор (The Treaty of Maastricht) – документ, предусматривающий трансформацию Европейского сообщества в экономический, валютный и политический... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T06:40

2022-02-07T06:40

2022-02-07T06:40

справки

маастрихтский договор

европейский совет

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Маастрихтский договор (The Treaty of Maastricht) – документ, предусматривающий трансформацию Европейского сообщества в экономический, валютный и политический союз. Подписан 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт (Нидерланды). Процессы интеграции в Европе стали активно развиваться после окончания Второй мировой войны. Создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), Европейского экономического сообщества (ЕЭС), Евратома в 1950-е годы положило начало практическому интеграционному строительству и институциональному оформлению будущего Европейского союза (ЕС). Однако в течение 30 последующих лет базовые договоры практически не менялись. Первые серьезные поправки были внесены только в 1986 году с подписанием Единого европейского акта, содержавшего программу строительства Единого внутреннего рынка. Качественные изменения внутри ЕЭС и глобальная трансформация мировой системы рубежа 1990-х годов способствовали началу нового этапа развития европейской интеграции.Решающей фазой подготовки Маастрихтского договора были две межправительственные конференции. На одной из них прорабатывался текст разделов, посвященных экономическому и валютному союзу, на другой – о политическом союзе.Несмотря на существовавшие разногласия, текст договора был согласован главами государств и правительств 12 стран-членов ЕЭС на заседании Европейского совета в нидерландском городе Маастрихт в декабре 1991 года. Однако в него необходимо было внести некоторую редакционную доработку, поэтому окончательный вариант был подписан министрами иностранных дел и финансов государств-членов ЕЭС 7 февраля 1992 года. Согласно договору, ЕС учреждался на основе Европейского сообщества, дополненного общей внешней политикой и политикой безопасности и сотрудничеством в области юстиции и внутренних дел.Договор определил основные параметры и этапы создания Европейского экономического и валютного союза и критерии вступления в него.Страны, подписавшие Маастрихтское соглашение, одобрили критерии, которым должны удовлетворять страны, вступающие в Европейский валютный союз:– темпы инфляции не должны превышать более чем на 1,5% средний показатель в странах-членах с наименьшим ростом цен;– процентные ставки по долгосрочным кредитам не должны превышать более чем на 2 процентных пункта соответствующий средний показатель для трех стран с наименьшим ростом цен;– дефицит госбюджета не должен быть более 3% ВВП;– государственный долг не должен быть более 60% ВВП;– в течение двух лет валюта не должна девальвироваться, и ее обменный курс не должен выходить за пределы колебаний, установленные Европейской валютной системой.Договор определил процедуру введения единой валюты евро. Документ предусматривал создание Европейского Центробанка (ЕЦБ), имеющего исключительное право санкционировать эмиссию банкнот.Маастрихтский договор ввел для граждан стран-членов ЕС единое европейское гражданство (не отменяя гражданство каждой отдельно взятой страны), предоставил им право свободного проживания в любой из стран ЕС, участия в муниципальных выборах и выборах в Европарламент по месту жительства. Маастрихтским договором предусматривались разработка и принятие Конституции ЕС.К договору прилагался пакет соглашений по социальным вопросам, касающимся, в том числе, введения общих норм гарантий прав лиц наемного труда и параметров социальной политики. Для координации действий полицейских органов стран ЕС создавался Европол.Ратификация Маастрихтского договора вызвала в ряде стран определенные трудности, в частности, потребовалось проведение референдумов в Дании и Франции, специальных парламентских слушаний в Великобритании и Германии.Маастрихтский договор вступил в силу 1 ноября 1993 года.Членами Европейского союза стали Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ. С 1 января 1995 года к ним присоединились Австрия, Швеция и Финляндия. В 2004 году членами ЕС стали Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Эстония, Литва, Латвия, Мальта и Кипр; в 2007 – Болгария и Румыния. В июле 2013 года Хорватия стала 28-м членом Евросоюза.В настоящее время членами Европейского союза являются 27 государств. В июне 2016 года в ходе референдума 51,89% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза после более чем 40 лет его членства. 31 января 2020 года Британия официально вышла из Евросоюза. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, маастрихтский договор, европейский совет