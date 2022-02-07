https://ria.ru/20220207/defolt-1771160580.html

Волна дефолтов: Китай загнал бедные страны в долговую яму

Волна дефолтов: Китай загнал бедные страны в долговую яму - РИА Новости, 07.02.2022

Волна дефолтов: Китай загнал бедные страны в долговую яму

Пандемия продолжается третий год, пора платить по долгам, но для бедных стран это задача практически неподъемная. Кредиторы могут не согласиться на... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:00

2022-02-07T08:00

2022-02-07T14:59

экономика

сальвадор

всемирный банк

россия

шри-ланка

гана

чад

замбия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/69/1523996975_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1dbe64b91487c3a6d0ae69e2f232ce3a.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пандемия продолжается третий год, пора платить по долгам, но для бедных стран это задача практически неподъемная. Кредиторы могут не согласиться на реструктуризацию, и никто не знает точных объемов заимствований. Мир накроет волна государственных дефолтов, предрекает Всемирный банк. Поставит ли это крест на восстановлении глобальной экономики, разбиралось РИА Новости.Набрали долговМасштабное увеличение правительственных расходов в эпидемию обернулось резким ростом суммарного госдолга: 300 триллионов долларов, почти 350 процентов общемирового ВВП. Это исторический максимум.Как указывают эксперты Всемирного банка, 74 беднейшим государствам в 2022-м предстоит выплатить 35 миллиардов — на 45 процентов больше, чем в 2020-м (последние доступные данные).По мнению экспертов Всемирного банка, риск долгового кризиса возник из-за того, деньги занимали не у международных организаций, а на рынках капитала.Снижение процентных ставок мировыми ЦБ сделало кредиты относительно дешевыми. Однако сейчас монетарная политика повсеместно ужесточается, рефинансировать долги все дороже.Стратеги по развивающимся рынкам M&G Investments призывают срочно заняться этой проблемой. Среди вариантов — приостановка выплат по займам.Механизм приостановки обслуживания долга (DSSI) для стран-бедняков, созданный по инициативе G20, предусматривает привлечение частных кредиторов, а период погашения растягивает на шесть лет.В 2020-м с просьбой задействовать эту процедуру обратились Чад и Замбия, но не смогли предоставить точной информации о том, сколько и кому именно они должны. Внешние финансовые консультанты разобрались с этим только через полгода.Кредиторы в ожиданииДоля проблемных стран в глобальном ВВП невелика, отмечают аналитики. И их совокупная задолженность небольшая — с точки зрения мировых финансов.Однако многое зависит от того, насколько существенными потери окажутся для самих кредиторов. Среди них и Россия. Особенно много "бедняки" задолжали КНР (149 миллиардов долларов) и Японии (107 миллиардов).Крупнейший российский заемщик — Белоруссия (8,1 миллиарда). В топе также Бангладеш (2,4), Венесуэла (1,8), Индия (1,7), Вьетнам (1,6). Обязательства Йемена, Афганистана, Сербии, Сирии значительно меньше."В 2020-м обанкротились Белиз, Аргентина, Эквадор, Ливан, Суринам и Замбия, но это не создало трудностей для хороших заемщиков. А Россия относится к их числу", — напоминает Антон Прокудин, главный макроэкономист управляющей компании "Ингосстрах-инвестиции".Приберет к рукамТем не менее самим должникам придется несладко. В 2020-м экономисты Кармен Рейнхарт (Гарвардский университет), Себастьян Хорн (Мюнхенский университет Людвига — Максимилиана) и Кристоф Требеш (Кильский институт мировой экономики) подсчитали, что КНР тайно перечислила бедным развивающимся странам более 200 миллиардов долларов. Из-за этой скрытой задолженности риски оценить сложно.Займы набрали, в первую очередь, на инфраструктурные проекты. В отличие от международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, Пекин дает деньги на коммерческих условиях и требует при этом их не разглашать."Этому, вероятно, воспротивятся США, и мы увидим новые геополитические игры. Сейчас под "непрозрачным долгом" в основном понимают именно китайские кредиты, их выдают под государственные гарантии", — объясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.Россия, добавляет эксперт, вполне может попробовать усилить влияние в регионе как третья сила.Цепная реакцияВ любом случае мировой экономике на стадии постковидного восстановления долговые проблемы ни к чему. Дефолты "бедняков" ограничат заемные ресурсы всем развивающимся странам. Государства со средним уровнем дохода, такие как Ливан, Малайзия, Турция, также набрали в пандемию долгов под низкие ставки и теперь испытывают трудности с их обслуживанием.Есть риски удорожания кредитов и для России, хотя Москва на хорошем счету."Госрезервы покрывают весь внешний долг, уровень долговой нагрузки устойчивый (порядка 20 процентов ВВП), потребность во внешнем финансировании ограниченная", — уточняет Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал".В итоге может разразиться полномасштабный "кризис средств к существованию". В благополучные государства хлынут беженцы. Именно вынужденную экономическую миграцию эксперты называют одним из ключевых рисков следующего десятилетия. А это — новые геополитические конфликты.

https://ria.ru/20211220/ugroza-1764484775.html

сальвадор

россия

шри-ланка

гана

чад

замбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сальвадор, всемирный банк, россия, шри-ланка, гана, чад, замбия, всемирный экономический форум