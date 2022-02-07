https://ria.ru/20220207/defolt-1771160580.html
Волна дефолтов: Китай загнал бедные страны в долговую яму
Волна дефолтов: Китай загнал бедные страны в долговую яму - РИА Новости, 07.02.2022
Волна дефолтов: Китай загнал бедные страны в долговую яму
Пандемия продолжается третий год, пора платить по долгам, но для бедных стран это задача практически неподъемная. Кредиторы могут не согласиться на... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:00
2022-02-07T08:00
2022-02-07T14:59
экономика
сальвадор
всемирный банк
россия
шри-ланка
гана
чад
замбия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пандемия продолжается третий год, пора платить по долгам, но для бедных стран это задача практически неподъемная. Кредиторы могут не согласиться на реструктуризацию, и никто не знает точных объемов заимствований. Мир накроет волна государственных дефолтов, предрекает Всемирный банк. Поставит ли это крест на восстановлении глобальной экономики, разбиралось РИА Новости.Набрали долговМасштабное увеличение правительственных расходов в эпидемию обернулось резким ростом суммарного госдолга: 300 триллионов долларов, почти 350 процентов общемирового ВВП. Это исторический максимум.Как указывают эксперты Всемирного банка, 74 беднейшим государствам в 2022-м предстоит выплатить 35 миллиардов — на 45 процентов больше, чем в 2020-м (последние доступные данные).По мнению экспертов Всемирного банка, риск долгового кризиса возник из-за того, деньги занимали не у международных организаций, а на рынках капитала.Снижение процентных ставок мировыми ЦБ сделало кредиты относительно дешевыми. Однако сейчас монетарная политика повсеместно ужесточается, рефинансировать долги все дороже.Стратеги по развивающимся рынкам M&G Investments призывают срочно заняться этой проблемой. Среди вариантов — приостановка выплат по займам.Механизм приостановки обслуживания долга (DSSI) для стран-бедняков, созданный по инициативе G20, предусматривает привлечение частных кредиторов, а период погашения растягивает на шесть лет.В 2020-м с просьбой задействовать эту процедуру обратились Чад и Замбия, но не смогли предоставить точной информации о том, сколько и кому именно они должны. Внешние финансовые консультанты разобрались с этим только через полгода.Кредиторы в ожиданииДоля проблемных стран в глобальном ВВП невелика, отмечают аналитики. И их совокупная задолженность небольшая — с точки зрения мировых финансов.Однако многое зависит от того, насколько существенными потери окажутся для самих кредиторов. Среди них и Россия. Особенно много "бедняки" задолжали КНР (149 миллиардов долларов) и Японии (107 миллиардов).Крупнейший российский заемщик — Белоруссия (8,1 миллиарда). В топе также Бангладеш (2,4), Венесуэла (1,8), Индия (1,7), Вьетнам (1,6). Обязательства Йемена, Афганистана, Сербии, Сирии значительно меньше."В 2020-м обанкротились Белиз, Аргентина, Эквадор, Ливан, Суринам и Замбия, но это не создало трудностей для хороших заемщиков. А Россия относится к их числу", — напоминает Антон Прокудин, главный макроэкономист управляющей компании "Ингосстрах-инвестиции".Приберет к рукамТем не менее самим должникам придется несладко. В 2020-м экономисты Кармен Рейнхарт (Гарвардский университет), Себастьян Хорн (Мюнхенский университет Людвига — Максимилиана) и Кристоф Требеш (Кильский институт мировой экономики) подсчитали, что КНР тайно перечислила бедным развивающимся странам более 200 миллиардов долларов. Из-за этой скрытой задолженности риски оценить сложно.Займы набрали, в первую очередь, на инфраструктурные проекты. В отличие от международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, Пекин дает деньги на коммерческих условиях и требует при этом их не разглашать."Этому, вероятно, воспротивятся США, и мы увидим новые геополитические игры. Сейчас под "непрозрачным долгом" в основном понимают именно китайские кредиты, их выдают под государственные гарантии", — объясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.Россия, добавляет эксперт, вполне может попробовать усилить влияние в регионе как третья сила.Цепная реакцияВ любом случае мировой экономике на стадии постковидного восстановления долговые проблемы ни к чему. Дефолты "бедняков" ограничат заемные ресурсы всем развивающимся странам. Государства со средним уровнем дохода, такие как Ливан, Малайзия, Турция, также набрали в пандемию долгов под низкие ставки и теперь испытывают трудности с их обслуживанием.Есть риски удорожания кредитов и для России, хотя Москва на хорошем счету."Госрезервы покрывают весь внешний долг, уровень долговой нагрузки устойчивый (порядка 20 процентов ВВП), потребность во внешнем финансировании ограниченная", — уточняет Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал".В итоге может разразиться полномасштабный "кризис средств к существованию". В благополучные государства хлынут беженцы. Именно вынужденную экономическую миграцию эксперты называют одним из ключевых рисков следующего десятилетия. А это — новые геополитические конфликты.
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сальвадор
россия
шри-ланка
гана
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экономика, сальвадор, всемирный банк, россия, шри-ланка, гана, чад, замбия, всемирный экономический форум
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пандемия продолжается третий год, пора платить по долгам, но для бедных стран это задача практически неподъемная. Кредиторы могут не согласиться на реструктуризацию, и никто не знает точных объемов заимствований. Мир накроет волна государственных дефолтов, предрекает Всемирный банк. Поставит ли это крест на восстановлении глобальной экономики, разбиралось РИА Новости.
Набрали долгов
Масштабное увеличение правительственных расходов в эпидемию обернулось резким ростом суммарного госдолга: 300 триллионов долларов, почти 350 процентов общемирового ВВП. Это исторический максимум.
Как указывают эксперты Всемирного банка, 74 беднейшим государствам в 2022-м предстоит выплатить 35 миллиардов — на 45 процентов больше, чем в 2020-м (последние доступные данные).
Особенно плохая ситуация в Шри-Ланке. Международное агентство S&P Global уже понизило рейтинг ее суверенных облигаций. Также в черном списке Гана, Сальвадор, Тунис и еще с десяток африканских стран.
По мнению экспертов Всемирного банка, риск долгового кризиса возник из-за того, деньги занимали не у международных организаций, а на рынках капитала.
Снижение процентных ставок мировыми ЦБ сделало кредиты относительно дешевыми. Однако сейчас монетарная политика повсеместно ужесточается, рефинансировать долги все дороже.
Стратеги по развивающимся рынкам M&G Investments призывают срочно заняться этой проблемой. Среди вариантов — приостановка выплат по займам.
Дело осложняется тем, что инвесторы не знают реальных масштабов задолженности. Как подчеркивают экономисты Всемирного банка, 40 процентов стран с низким уровнем дохода вообще не публиковали соответствующих данных.
Механизм приостановки обслуживания долга (DSSI) для стран-бедняков, созданный по инициативе G20, предусматривает привлечение частных кредиторов, а период погашения растягивает на шесть лет.
В 2020-м с просьбой задействовать эту процедуру обратились Чад и Замбия, но не смогли предоставить точной информации о том, сколько и кому именно они должны. Внешние финансовые консультанты разобрались с этим только через полгода.
Кредиторы в ожидании
Доля проблемных стран в глобальном ВВП невелика, отмечают аналитики. И их совокупная задолженность небольшая — с точки зрения мировых финансов.
Однако многое зависит от того, насколько существенными потери окажутся для самих кредиторов. Среди них и Россия. Особенно много "бедняки" задолжали КНР (149 миллиардов долларов) и Японии (107 миллиардов).
Крупнейший российский заемщик — Белоруссия (8,1 миллиарда). В топе также Бангладеш (2,4), Венесуэла (1,8), Индия (1,7), Вьетнам (1,6). Обязательства Йемена, Афганистана, Сербии, Сирии значительно меньше.
"Однако большинство сделок выходят за рамки просто финансовых отношений, поэтому говорить об уязвимости Москвы из-за проблем с этими займами не стоит: отечественные экономические субъекты не зависят от этого напрямую", — поясняет Александр Семенов, доцент экономического факультета РУДН.
"В 2020-м обанкротились Белиз, Аргентина, Эквадор, Ливан, Суринам и Замбия, но это не создало трудностей для хороших заемщиков. А Россия относится к их числу", — напоминает Антон Прокудин, главный макроэкономист управляющей компании "Ингосстрах-инвестиции".
Приберет к рукам
Тем не менее самим должникам придется несладко. В 2020-м экономисты Кармен Рейнхарт (Гарвардский университет), Себастьян Хорн (Мюнхенский университет Людвига — Максимилиана) и Кристоф Требеш (Кильский институт мировой экономики) подсчитали, что КНР тайно перечислила бедным развивающимся странам более 200 миллиардов долларов. Из-за этой скрытой задолженности риски оценить сложно.
Займы набрали, в первую очередь, на инфраструктурные проекты. В отличие от международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, Пекин дает деньги на коммерческих условиях и требует при этом их не разглашать.
Последствия очевидны. Китай, как один из ключевых кредиторов, получит эти инфраструктурные проекты в собственность. Так, например, Шри-Ланка лишилась контроля над стратегически важным портом.
"Этому, вероятно, воспротивятся США, и мы увидим новые геополитические игры. Сейчас под "непрозрачным долгом" в основном понимают именно китайские кредиты, их выдают под государственные гарантии", — объясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.
Россия, добавляет эксперт, вполне может попробовать усилить влияние в регионе как третья сила.
Цепная реакция
В любом случае мировой экономике на стадии постковидного восстановления долговые проблемы ни к чему. Дефолты "бедняков" ограничат заемные ресурсы всем развивающимся странам. Государства со средним уровнем дохода, такие как Ливан, Малайзия, Турция, также набрали в пандемию долгов под низкие ставки и теперь испытывают трудности с их обслуживанием.
Есть риски удорожания кредитов и для России, хотя Москва на хорошем счету.
"Госрезервы покрывают весь внешний долг, уровень долговой нагрузки устойчивый (порядка 20 процентов ВВП), потребность во внешнем финансировании ограниченная", — уточняет Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал".
Другое дело — геополитическая нестабильность. Аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) предупреждали: из-за непомерных долгов и роста стоимости их обслуживания справляться с экономическими последствиями COVID-19 и финансировать социальные расходы будет все сложнее. Социальное расслоение усилится.
В итоге может разразиться полномасштабный "кризис средств к существованию". В благополучные государства хлынут беженцы. Именно вынужденную экономическую миграцию эксперты называют одним из ключевых рисков следующего десятилетия. А это — новые геополитические конфликты.