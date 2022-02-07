18:27 07.02.2022 (обновлено: 19:05 07.02.2022)
Беглов назвал ситуацию с COVID-19 напряженной, но контролируемой
Глава Петербурга Беглов: идет подъем заболеваемости COVID-19, но ситуация контролируемая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург переживает подъем заболеваемости коронавирусом, за прошлую неделю заболели более 100 тысяч человек, эпидситуация наряженная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но остается напряженной. Мы переживаем небывалый подъем коронавируса. Только за прошлую неделю заболело более 100 тысяч горожан. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Беглов напомнил, что в городе разворачиваются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. "Разворачиваем новые инфекционные койки. С 3 февраля перепрофилированы более 700 коек, в том числе дополнительно около 100 коек для детей", - сказал он.
По его словам, огромная нагрузка легла на первичное медицинское звено. "Принимаем меры, чтобы избавить людей от долгого ожидания приема и разгрузить поликлиники. Ввели возможность дистанционно закрывать больничный. Это можно сделать через службу 122 и через портал "Здоровье петербуржца". С 6 февраля, как только Минздрав внес необходимые изменения в нормативную базу, у петербуржцев появилась возможность открыть больничный лист дистанционно", - рассказал Беглов.
Он также сообщил, что почти 1,5 миллиарда рублей из бюджета выделены на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и лекарств для тех, кто лечится от коронавируса дома, а также на транспортировку пациентов на КТ и доставку врачей по вызовам к больным на дом.
"Чтобы приблизить окончание эпидемии, каждый из нас должен соблюдать меры профилактики и безопасности. Главное из них – вакцинация. В городе достаточно вакцины. Возможность записаться на прививку – широкодоступна. Если вы можете сократить число своих социальных контактов – сделайте это. Используйте в общественных местах маски и средства дезинфекции", - сказал Беглов.