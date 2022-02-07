https://ria.ru/20220207/covid-19-1771535279.html

Беглов назвал ситуацию с COVID-19 напряженной, но контролируемой

Беглов назвал ситуацию с COVID-19 напряженной, но контролируемой - РИА Новости, 07.02.2022

Беглов назвал ситуацию с COVID-19 напряженной, но контролируемой

Санкт-Петербург переживает подъем заболеваемости коронавирусом, за прошлую неделю заболели более 100 тысяч человек, эпидситуация наряженная, но контролируемая,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:27

2022-02-07T18:27

2022-02-07T19:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург переживает подъем заболеваемости коронавирусом, за прошлую неделю заболели более 100 тысяч человек, эпидситуация наряженная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов."Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но остается напряженной. Мы переживаем небывалый подъем коронавируса. Только за прошлую неделю заболело более 100 тысяч горожан. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Беглов напомнил, что в городе разворачиваются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. "Разворачиваем новые инфекционные койки. С 3 февраля перепрофилированы более 700 коек, в том числе дополнительно около 100 коек для детей", - сказал он.По его словам, огромная нагрузка легла на первичное медицинское звено. "Принимаем меры, чтобы избавить людей от долгого ожидания приема и разгрузить поликлиники. Ввели возможность дистанционно закрывать больничный. Это можно сделать через службу 122 и через портал "Здоровье петербуржца". С 6 февраля, как только Минздрав внес необходимые изменения в нормативную базу, у петербуржцев появилась возможность открыть больничный лист дистанционно", - рассказал Беглов.Он также сообщил, что почти 1,5 миллиарда рублей из бюджета выделены на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и лекарств для тех, кто лечится от коронавируса дома, а также на транспортировку пациентов на КТ и доставку врачей по вызовам к больным на дом."Чтобы приблизить окончание эпидемии, каждый из нас должен соблюдать меры профилактики и безопасности. Главное из них – вакцинация. В городе достаточно вакцины. Возможность записаться на прививку – широкодоступна. Если вы можете сократить число своих социальных контактов – сделайте это. Используйте в общественных местах маски и средства дезинфекции", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770613655.html

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768501130.html

https://ria.ru/20220121/omikron-1768907962.html

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