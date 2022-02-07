11:56 07.02.2022 (обновлено: 12:03 07.02.2022)
Баку передал Еревану восемь армянских военнослужащих
Баку передал Еревану восемь армянских военнослужащих
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 7 фев – РИА Новости. Баку передал Еревану восемь армянских военнослужащих, задержанных в ноябре 2021 года на азербайджано-армянской границе, сообщает в понедельник государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
"Руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года Азербайджанская Республика вернула Армении восемь военнослужащих армянского происхождения", - говорится в сообщении.
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Указанные лица были задержаны азербайджанской стороной 16 ноября 2021 года в Кельбаджарском направлении государственной границы с Арменией.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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