https://ria.ru/20220207/ateisty-1771474495.html

В РПЦ осудили дискриминацию атеистов

В РПЦ осудили дискриминацию атеистов - РИА Новости, 07.02.2022

В РПЦ осудили дискриминацию атеистов

В Русской православной церкви считают неприемлемой дискриминацию атеистов или нерелигиозных людей, вместе с тем, вера в Бога – это одна из традиционных... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:00

2022-02-07T14:00

2022-02-07T15:48

религия

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Русской православной церкви считают неприемлемой дискриминацию атеистов или нерелигиозных людей, вместе с тем, вера в Бога – это одна из традиционных ценностей российского общества, и Церковь должна участвовать в госпрограммах по их сохранению, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая в Общественной палате России.В понедельник в ОП РФ проходит общественная экспертиза проекта документа "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Трансляция встречи ведется на сайте организации. Как уточнили в ОП РФ, в разработке этого документа приняли участие представители религиозных организаций.Легойда отметил, что представители Русской православной церкви приглашались к обмену мнениями при разработке проекта, "но не нашли пока полного взаимопонимания", и в связи с этим обозначил "принципиальные изменения", которые, по его мнению, нужно внести в документ."В перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения – это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей", - сказал Легойда.По его словам, из документа в его нынешней редакции не следует, что религиозные объединения имеют прямое отношение к вопросам традиционных ценностей российского общества."Религиозные убеждения формировали национальное самосознание, традиции, ценности народов нашей страны. Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями. Больше ей просто неоткуда взяться", - пояснил представитель Русской церкви.Вместе с тем, он подчеркнул, что "(Русская православная – ред.) церковь разделяет принцип светскости как невмешательства государства и религиозных организаций в их внутренние дела и считает неприемлемыми какие-либо угрозы дискриминации атеистов или нерелигиозных людей".Легойда добавил, что в нормативно-правовой базе РФ уже "имеются указания на особую роль веры, религиозных организаций в жизни нашего народа", а "Основы", по его словам, должны соответствовать конституции России, где есть упоминание Бога."Я хотел бы от имени Русской православной церкви выразить признательность министерству культуры и Российскому научно-исследовательскому институту культурного и природного наследия имени Лихачева за внимание к такой важной теме. Важность ее очевидна и не подлежит дополнительному обоснованию. Я также полагаю, что документ ("Основы" - ред.) является развитием внесенных в конституцию поправок", - заключил Легойда.

https://ria.ru/20210907/ateisty-1749055382.html

https://ria.ru/20201022/ateisty-1581058123.html

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россия, русская православная церковь