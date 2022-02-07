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Культура
https://ria.ru/20220207/artist-1771383309.html
Большая потеря. Умер известный клоун, который учился у самого Попова
Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин - РИА Новости, 07.02.2022
Большая потеря. Умер известный клоун, который учился у самого Попова
На 73-м году жизни умер заслуженный артист России, клоун и дрессировщик Владимир Дерябкин — старший, сообщается на странице Музея циркового искусства в соцсети... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T03:59
2022-02-07T12:02
культура
санкт-петербург
цирк на фонтанке
ростовская область
россия
владимир дерябкин-старший
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На 73-м году жизни умер заслуженный артист России, клоун и дрессировщик Владимир Дерябкин — старший, сообщается на странице Музея циркового искусства в соцсети "ВКонтакте".Причина смерти циркового артиста не уточняется.Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. Долгие годы он работал в Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Артист также известен как создатель Медвежьего театра миниатюр.
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санкт-петербург, цирк на фонтанке, ростовская область, россия, владимир дерябкин-старший
03:59 07.02.2022 (обновлено: 12:02 07.02.2022)
 
Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин

Заслуженный артист России, клоун Владимир Дерябкин — старший умер на 73-м году жизни

© Музей граммофонов и фонографов Владимира ДерябкинаЗаслуженный артист России, клоун и дрессировщик Владимир Дерябкин — старший
Заслуженный артист России, клоун и дрессировщик Владимир Дерябкин — старший
© Музей граммофонов и фонографов Владимира Дерябкина
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На 73-м году жизни умер заслуженный артист России, клоун и дрессировщик Владимир Дерябкин — старший, сообщается на странице Музея циркового искусства в соцсети "ВКонтакте".
Причина смерти циркового артиста не уточняется.

"Талантливый человек талантлив во всем: работая на манеже цирка клоунаду и дрессировку медведей — самых опасных животных, Владимир Игнатьевич является основателем уникального, единственного в России Музея граммофонов и фонографов на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, где навсегда останется духовное наследие мастера", — говорится в сообщении.

Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. Долгие годы он работал в Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Артист также известен как создатель Медвежьего театра миниатюр.
 
КультураСанкт-ПетербургЦирк на ФонтанкеРостовская областьРоссияВладимир Дерябкин-старший
 
 
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