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Большая потеря. Умер известный клоун, который учился у самого Попова
Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин - РИА Новости, 07.02.2022
Большая потеря. Умер известный клоун, который учился у самого Попова
На 73-м году жизни умер заслуженный артист России, клоун и дрессировщик Владимир Дерябкин — старший, сообщается на странице Музея циркового искусства в соцсети... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T03:59
2022-02-07T03:59
2022-02-07T12:02
культура
санкт-петербург
цирк на фонтанке
ростовская область
россия
владимир дерябкин-старший
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На 73-м году жизни умер заслуженный артист России, клоун и дрессировщик Владимир Дерябкин — старший, сообщается на странице Музея циркового искусства в соцсети "ВКонтакте".Причина смерти циркового артиста не уточняется.Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. Долгие годы он работал в Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Артист также известен как создатель Медвежьего театра миниатюр.
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санкт-петербург, цирк на фонтанке, ростовская область, россия, владимир дерябкин-старший
03:59 07.02.2022 (обновлено: 12:02 07.02.2022)
Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин
Заслуженный артист России, клоун Владимир Дерябкин — старший умер на 73-м году жизни