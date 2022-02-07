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Большая потеря. Умер известный клоун, который учился у самого Попова

Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин - РИА Новости, 07.02.2022

Большая потеря. Умер известный клоун, который учился у самого Попова

На 73-м году жизни умер заслуженный артист России, клоун и дрессировщик Владимир Дерябкин — старший, сообщается на странице Музея циркового искусства в соцсети... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T03:59

2022-02-07T03:59

2022-02-07T12:02

культура

санкт-петербург

цирк на фонтанке

ростовская область

россия

владимир дерябкин-старший

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На 73-м году жизни умер заслуженный артист России, клоун и дрессировщик Владимир Дерябкин — старший, сообщается на странице Музея циркового искусства в соцсети "ВКонтакте".Причина смерти циркового артиста не уточняется.Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. Долгие годы он работал в Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Артист также известен как создатель Медвежьего театра миниатюр.

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санкт-петербург, цирк на фонтанке, ростовская область, россия, владимир дерябкин-старший