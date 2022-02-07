https://ria.ru/20220207/arest-1771451281.html

В Петербурге арестовали завотделением клиники, где умерли семь пациентов

В Петербурге арестовали завотделением клиники, где умерли семь пациентов - РИА Новости, 07.02.2022

В Петербурге арестовали завотделением клиники, где умерли семь пациентов

Октябрьский районный суд арестовал заведующую клиники в Петербурге Елену Медведеву, где после диагностического исследования скончались семь пациентов, сообщили... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:24

2022-02-07T12:24

2022-02-07T14:05

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд арестовал заведующую клиники в Петербурге Елену Медведеву, где после диагностического исследования скончались семь пациентов, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Октябрьский районный суд избрал стражу Медведевой сроком по 25 марта", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.По мнению следствия, Медведева, зная, что препарат "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" не является лекарственным препаратом, организовала его использование персоналом.Ранее следствие ходатайствовало об аресте Медведевой, но срок ее задержания был продлен по настоянию защиты. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Вину она признала частично и обещала суду сотрудничать со следствием.Ранее сообщалось со ссылкой на СК РФ, что семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, скончались в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. По версии следствия, в больнице долгое время оказывали медуслуги с применением промышленного химического препарата, не включенного в госреестр лекарственных средств, а также не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В январе СК сообщил о гибели и госпитализации нескольких человек после прохождения диагностики в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1". По данным ГСУСК, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов. По информации источника, у госпитализированных пациентов было выявлено отравление барием.Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.Ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов, которому вменили ч. 3 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности) УК РФ, ч. 3 ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.

https://ria.ru/20220128/zaderzhanie-1769920979.html

https://ria.ru/20220127/medtsentr-1769801584.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)