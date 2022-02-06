https://ria.ru/20220206/peterburgskaya-1771144015.html
"За гранью разумного". Главные заблуждения о Ксении Петербургской
"За гранью разумного". Главные заблуждения о Ксении Петербургской - РИА Новости, 06.02.2022
"За гранью разумного". Главные заблуждения о Ксении Петербургской
Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Верующие особенно любят эту святую и постоянно обращаются к ней за помощью. Столь же... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T08:00
2022-02-06T08:00
2022-02-06T08:10
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Верующие особенно любят эту святую и постоянно обращаются к ней за помощью. Столь же популярна, пожалуй, только Матрона Московская. Вокруг них немало мифов. О самых распространенных — в материале РИА Новости.Столичная святаяВ конце XVIII века на улицах Санкт-Петербурга часто встречали странного вида женщину, очень похожую на нищую: летом и зимой — в красной рубахе и зеленой юбке. За долгие годы одежда превратилась в лохмотья.Опираясь на клюку, она захаживала в дома столичной знати. Богатые хозяева не прогоняли гостью. Напротив, любезно беседовали. А провожая, всегда подавали милостыню. Правда, старушка брала лишь копейки, да и те по пути раздавала.Приметили ее и каменщики, которые возводили новый храм на петербургском Смоленском кладбище. Они долго не могли понять, кто каждый раз приносит новые кирпичи. Но однажды ночью увидели: женщина тихонько складывает тяжелые камни рядом со строительными лесами.А спустя несколько лет ту самую помощницу похоронили рядом с храмом. Звали ее Ксения.Белые пятнаСейчас на месте погребения Ксении Петербургской часовня. Ежедневно сюда приходят десятки паломников. Это самая популярная святая Северной столицы.Только канонизировали ее совсем недавно, в 1988-м, на основании "многочисленных свидетельств о чудесах", в том числе и посмертных. А вот о происхождении святой почти ничего не известно.Житие сообщает: в 26 лет, после внезапной кончины супруга, урожденная дворянка выбрала путь юродства. Раздала имущество, пожертвовала знакомой особняк мужа и облачилась в красно-зеленое рубище. Родственники, посчитав, что Ксения сошла с ума, перестали с ней общаться.Официальная церковь и в XVIII, и в XIX столетиях относилась к ней с подозрением — страна полнилась слухами о "юродивых старицах". Однако народное почитание только усиливалось.Не забывали про Ксению и в советское время: верующие оставляли на могиле записки с просьбами. "Люди убеждаются, что молитвы ей в разных обстоятельствах имеют силу. В этом, на мой взгляд, причина популярности", — объясняет член комиссии РПЦ по канонизации святых протоиерей Владислав Цыпин."Сестра" в МосквеИстория почитания блаженной Ксении перекликается с другой святой — Матроной Московской, которая жила на полтора века позже. Ее биография тоже полна белых пятен: родилась в Тульской губернии, в 17 лет отнялись ноги, в 1920-е переехала в Москву. По преданию, Матронушка предсказала "страшные беды для России" — сталинский террор и Великую Отечественную войну.После кончины в 1952-м к могиле на столичном Даниловском кладбище приходили люди — как и в Ленинграде, тайком совершали молебны. А в конце 1980-х ее популярность стала стремительно расти.Ныне один из самых частых запросов в Сети — "молитва блаженной Матроне Московской и Ксении Петербургской". В интернете множество "прорицаний", которые им приписывают. Вокруг святых сложилась своеобразная мифология.Например, рассказывают истории, как к Матроне во время войны приезжал лично Сталин (вождь хотел узнать, смогут ли немцы взять столицу). Или старинные легенды — якобы Ксения Петербургская предсказала смерть сразу нескольких императоров из династии Романовых."Мне кажется, это обычная потребность в разного рода деталях. Ведь если человек кого-то любит, в данном случае святого, то стремится все о нем узнать. И чем меньше информации, тем больше домыслов. Например, первая версия жития Матроны напоминала скорее сборник сказок или невероятных историй", — говорит известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Еще одна проблема — магический аспект, которым порой увлекаются верующие. Часто можно услышать: "Часовню Ксении Петербургской нужно обойти три раза, тогда просимое сбудется". Или: "Матроне Московской нужно молиться так, а не иначе"."Подобные эксцессы всегда есть там, где степень почитания особенно высока. Поэтому всенародная любовь порой выходит за границы должного и уместного", — отмечает протоиерей Владислав Цыпин.При этом духовенство призывает помнить: у такого народного магизма с христианством нет ничего общего. Кроме того, не надо забывать, что святым не поклоняются — через них молятся Богу.
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максим первозванский, москва, санкт-петербург, смоленск, ленинград, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Верующие особенно любят эту святую и постоянно обращаются к ней за помощью. Столь же популярна, пожалуй, только Матрона Московская. Вокруг них немало мифов. О самых распространенных — в материале РИА Новости.
Столичная святая
В конце XVIII века на улицах Санкт-Петербурга
часто встречали странного вида женщину, очень похожую на нищую: летом и зимой — в красной рубахе и зеленой юбке. За долгие годы одежда превратилась в лохмотья.
Опираясь на клюку, она захаживала в дома столичной знати. Богатые хозяева не прогоняли гостью. Напротив, любезно беседовали. А провожая, всегда подавали милостыню. Правда, старушка брала лишь копейки, да и те по пути раздавала.
Приметили ее и каменщики, которые возводили новый храм на петербургском Смоленском
кладбище. Они долго не могли понять, кто каждый раз приносит новые кирпичи. Но однажды ночью увидели: женщина тихонько складывает тяжелые камни рядом со строительными лесами.
А спустя несколько лет ту самую помощницу похоронили рядом с храмом. Звали ее Ксения.
Белые пятна
Сейчас на месте погребения Ксении Петербургской часовня. Ежедневно сюда приходят десятки паломников. Это самая популярная святая Северной столицы.
Только канонизировали ее совсем недавно, в 1988-м, на основании "многочисленных свидетельств о чудесах", в том числе и посмертных. А вот о происхождении святой почти ничего не известно.
Житие сообщает: в 26 лет, после внезапной кончины супруга, урожденная дворянка выбрала путь юродства. Раздала имущество, пожертвовала знакомой особняк мужа и облачилась в красно-зеленое рубище. Родственники, посчитав, что Ксения сошла с ума, перестали с ней общаться.
Официальная церковь и в XVIII, и в XIX столетиях относилась к ней с подозрением — страна полнилась слухами о "юродивых старицах". Однако народное почитание только усиливалось.
Не забывали про Ксению и в советское время: верующие оставляли на могиле записки с просьбами. "Люди убеждаются, что молитвы ей в разных обстоятельствах имеют силу. В этом, на мой взгляд, причина популярности", — объясняет член комиссии РПЦ
по канонизации святых протоиерей Владислав Цыпин.
"Сестра" в Москве
История почитания блаженной Ксении перекликается с другой святой — Матроной Московской, которая жила на полтора века позже. Ее биография тоже полна белых пятен: родилась в Тульской губернии, в 17 лет отнялись ноги, в 1920-е переехала в Москву. По преданию, Матронушка предсказала "страшные беды для России" — сталинский террор и Великую Отечественную войну.
После кончины в 1952-м к могиле на столичном Даниловском кладбище приходили люди — как и в Ленинграде
, тайком совершали молебны. А в конце 1980-х ее популярность стала стремительно расти.
Ныне один из самых частых запросов в Сети — "молитва блаженной Матроне Московской и Ксении Петербургской". В интернете множество "прорицаний", которые им приписывают. Вокруг святых сложилась своеобразная мифология.
Например, рассказывают истории, как к Матроне во время войны приезжал лично Сталин (вождь хотел узнать, смогут ли немцы взять столицу). Или старинные легенды — якобы Ксения Петербургская предсказала смерть сразу нескольких императоров из династии Романовых.
"Мне кажется, это обычная потребность в разного рода деталях. Ведь если человек кого-то любит, в данном случае святого, то стремится все о нем узнать. И чем меньше информации, тем больше домыслов. Например, первая версия жития Матроны напоминала скорее сборник сказок или невероятных историй", — говорит известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский
.
Еще одна проблема — магический аспект, которым порой увлекаются верующие. Часто можно услышать: "Часовню Ксении Петербургской нужно обойти три раза, тогда просимое сбудется". Или: "Матроне Московской нужно молиться так, а не иначе".
"Подобные эксцессы всегда есть там, где степень почитания особенно высока. Поэтому всенародная любовь порой выходит за границы должного и уместного", — отмечает протоиерей Владислав Цыпин.
При этом духовенство призывает помнить: у такого народного магизма с христианством нет ничего общего. Кроме того, не надо забывать, что святым не поклоняются — через них молятся Богу.