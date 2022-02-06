Первые во всем: о чем рассказывают в музее самого секретного морского бюро

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Об истории создания первой атомной подводной лодки в СССР, о том, как на советских подлодках появились ракеты и кто стоял за новаторскими конструкторскими решениями, можно узнать в Музее трудовой славы акционерного общества "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" (АО "СПМБМ "Малахит").Среди экспонатов музея – флаг с первой ракетной подводной лодки СССР ПЛ-В611, с которой начался весь ракетный подводный флот России."Для того чтобы установить баллистическую ракету на подводную лодку, Сергей Павлович Королев доработал наземную одноступенчатую жидкостную баллистическую ракету Р-11 до морской баллистической ракеты Р-11ФМ с надводным стартом. Дальность полета ракеты составляла 150 километров. Проект В611 стал основой для подводных лодок проекта АВ611, по которому была построена малая серия больших подводных лодок с ракетным оружием", – говорится в официальном ответе корреспонденту проекта "Морская держава".Еще один уникальный экспонат, погружающий в историю отечественного судостроения, – рында с титановой атомной подводной лодки проекта 661, которая является первой в мире титановой скоростной опытной АПЛ, вооруженной крылатыми ракетами подводного старта. Она предназначалась для борьбы с авианосными соединениями противника."Пуск производился в подводном положении с глубины 30 метров из предварительно затопленного контейнера. Дальность полета крылатых ракет составляла 80 километров. Максимальная скорость подводной лодки достигала 44,7 узла. Она является рекордсменом по скорости до настоящего времени", – добавили специалисты бюро.В музее можно увидеть и один из артефактов технической революции в области подводного кораблестроения – чертежи эскизного проекта первого варианта АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627, созданной специалистами конструкторского бюро. Эта подводная лодка отличается от всех предшественников необычной геометрией корпуса в виде цилиндра, имеющей в носовой части закругленную форму."Ограждение рубки по форме напоминало плавник акулы, в котором расположились подъемно-мачтовые устройства для перископов и различных антенн. Такая подводная лодка могла находиться под водой до трех месяцев, не всплывая на поверхность, и нести на своем борту торпеды с ядерным зарядом", – уточняется в официальном ответе.В одном из залов музея представлена и задняя крышка торпедного аппарата с разъемом для ввода данных полетного задания, снятая с боевой комплексно-автоматизированной скоростной титановой АПЛ проекта 705. Такое техническое оборудование было впервые использовано именно на подлодках этого проекта, что позволяло производить выстрел ракеты или торпеды кнопкой непосредственно с пульта главного командного пункта.Бюро в лицахВажной частью истории не только АО "СПМБМ "Малахит", но и отечественного подводного флота в целом являются инженеры и конструкторы, благодаря которым на свет появились уникальные разработки и были найдены инновационные технические решения. Таким личностям также уделено внимание в экспозиции музея.Например, в одном из залов представлена автобиография Владимира Николаевича Перегудова – выдающегося кораблестроителя и создателя первой атомной подводной лодки в СССР, над которой он вместе с видными академиками и специалистами науки и промышленности проработал восемь лет.Однако до большого прорыва ему пришлось столкнуться с серьезными жизненными испытаниями. Начав трудовой путь в 1930 году, Перегудов успел получить важный опыт в проектировании и строительстве подводных лодок, в том числе за рубежом: в период с 1930 по 1936 год он не раз принимал участие в совместной работе с иностранными коллегами. В ноябре 1938 года инженер был арестован по надуманному обвинению "за тесную и дружескую связь с врагами народа…", а уже к концу марта 1939 года он вернулся из тюрьмы с формулировкой "за недостаточностью инкриминируемого преступления". Перегудова восстановили в прежней должности, а перед освобождением даже присвоили звание военного инженера 1-го ранга.С начала проектирования первой атомной подводной лодки и до окончания строительства он был начальником – главным конструктором СКБ-143 (специального конструкторское бюро №143), позднее вошедшего в состав АО "СПМБМ "Малахит".В экспозиции музея можно увидеть и несколько личных документов Николая Никитича Исанина – кораблестроителя и ученого, создателя первой ракетной подводной лодки с баллистической ракетой. Именно он вместе с будущим создателем космических кораблей Сергеем Королевым установил баллистическую ракету Р-11ФМ на дизель-электрическую подводную лодку проекта В611, с которой в 1955 году состоялся первый в мире старт баллистической ракеты из надводного положения.Исанин создал и отработал на подводных лодках и с помощью специальных стендов старт баллистических ракет из надводного и подводного положений для всех отечественных подводных лодок первого и второго поколений. В конце 1950 и начале 1960-х годов под его руководством были созданы первые океанские стратегические подводные лодки для Северного и Тихоокеанского флотов, ставшие морской составляющей стратегических сил Советского Союза.С 1963 по 1974 год Николай Никитич работал в должности начальника – главного конструктора СКБ-143. В это время бюро занималось проектированием и строительством АПЛ второго поколения.Специфика предприятияКонечно, это далеко не все экспонаты, представленные в Музее трудовой славы АО "СПМБМ "Малахит" – ведущего в России конструкторского бюро, специализирующегося на проектировании, обеспечении строительства и испытаниях атомных и дизельных подводных лодок, подводных технических средств и глубоководных аппаратов.Изначально музей располагался в трех залах, освещавших основные виды производственной деятельности бюро. В 2018 году, к 70-летию "Малахита", экспозиция музея полностью обновилась: добавился еще один зал и музей получил четыре самостоятельных помещения, где помимо прочего представлены архивные модели проектов бюро и фотографии основных реализованных проектов.Однако не каждый желающий сможет осмотреть уникальные артефакты из-за специфики предприятия и его статуса высокой секретности: посещение музея возможно группами по согласованию со службой безопасности только по предварительным заявкам от контрагентских предприятий и организаций-партнеров.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Об истории создания первой атомной подводной лодки в СССР, о том, как на советских подлодках появились ракеты и кто стоял за новаторскими конструкторскими решениями, можно узнать в Музее трудовой славы акционерного общества "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" (АО "СПМБМ "Малахит").
Среди экспонатов музея – флаг с первой ракетной подводной лодки СССР ПЛ-В611, с которой начался весь ракетный подводный флот России.
"Для того чтобы установить баллистическую ракету на подводную лодку, Сергей Павлович Королев доработал наземную одноступенчатую жидкостную баллистическую ракету Р-11 до морской баллистической ракеты Р-11ФМ с надводным стартом. Дальность полета ракеты составляла 150 километров. Проект В611 стал основой для подводных лодок проекта АВ611, по которому была построена малая серия больших подводных лодок с ракетным оружием", – говорится в официальном ответе корреспонденту проекта "Морская держава".
Еще один уникальный экспонат, погружающий в историю отечественного судостроения, – рында с титановой атомной подводной лодки проекта 661, которая является первой в мире титановой скоростной опытной АПЛ, вооруженной крылатыми ракетами подводного старта. Она предназначалась для борьбы с авианосными соединениями противника.
"Пуск производился в подводном положении с глубины 30 метров из предварительно затопленного контейнера. Дальность полета крылатых ракет составляла 80 километров. Максимальная скорость подводной лодки достигала 44,7 узла. Она является рекордсменом по скорости до настоящего времени", – добавили специалисты бюро.
В музее можно увидеть и один из артефактов технической революции в области подводного кораблестроения – чертежи эскизного проекта первого варианта АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627, созданной специалистами конструкторского бюро. Эта подводная лодка отличается от всех предшественников необычной геометрией корпуса в виде цилиндра, имеющей в носовой части закругленную форму.
"Ограждение рубки по форме напоминало плавник акулы, в котором расположились подъемно-мачтовые устройства для перископов и различных антенн. Такая подводная лодка могла находиться под водой до трех месяцев, не всплывая на поверхность, и нести на своем борту торпеды с ядерным зарядом", – уточняется в официальном ответе.
В одном из залов музея представлена и задняя крышка торпедного аппарата с разъемом для ввода данных полетного задания, снятая с боевой комплексно-автоматизированной скоростной титановой АПЛ проекта 705. Такое техническое оборудование было впервые использовано именно на подлодках этого проекта, что позволяло производить выстрел ракеты или торпеды кнопкой непосредственно с пульта главного командного пункта.
Бюро в лицах
Важной частью истории не только АО "СПМБМ "Малахит", но и отечественного подводного флота в целом являются инженеры и конструкторы, благодаря которым на свет появились уникальные разработки и были найдены инновационные технические решения. Таким личностям также уделено внимание в экспозиции музея.
Например, в одном из залов представлена автобиография Владимира Николаевича Перегудова – выдающегося кораблестроителя и создателя первой атомной подводной лодки в СССР, над которой он вместе с видными академиками и специалистами науки и промышленности проработал восемь лет.
Однако до большого прорыва ему пришлось столкнуться с серьезными жизненными испытаниями. Начав трудовой путь в 1930 году, Перегудов успел получить важный опыт в проектировании и строительстве подводных лодок, в том числе за рубежом: в период с 1930 по 1936 год он не раз принимал участие в совместной работе с иностранными коллегами. В ноябре 1938 года инженер был арестован по надуманному обвинению "за тесную и дружескую связь с врагами народа…", а уже к концу марта 1939 года он вернулся из тюрьмы с формулировкой "за недостаточностью инкриминируемого преступления". Перегудова восстановили в прежней должности, а перед освобождением даже присвоили звание военного инженера 1-го ранга.
Выставочный зал в музее "Трудовой славы" АО "СПМБМ "Малахит"
С начала проектирования первой атомной подводной лодки и до окончания строительства он был начальником – главным конструктором СКБ-143 (специального конструкторское бюро №143), позднее вошедшего в состав АО "СПМБМ "Малахит".
В экспозиции музея можно увидеть и несколько личных документов Николая Никитича Исанина – кораблестроителя и ученого, создателя первой ракетной подводной лодки с баллистической ракетой. Именно он вместе с будущим создателем космических кораблей Сергеем Королевым установил баллистическую ракету Р-11ФМ на дизель-электрическую подводную лодку проекта В611, с которой в 1955 году состоялся первый в мире старт баллистической ракеты из надводного положения.
Исанин создал и отработал на подводных лодках и с помощью специальных стендов старт баллистических ракет из надводного и подводного положений для всех отечественных подводных лодок первого и второго поколений. В конце 1950 и начале 1960-х годов под его руководством были созданы первые океанские стратегические подводные лодки для Северного и Тихоокеанского флотов, ставшие морской составляющей стратегических сил Советского Союза.
С 1963 по 1974 год Николай Никитич работал в должности начальника – главного конструктора СКБ-143. В это время бюро занималось проектированием и строительством АПЛ второго поколения.
Конечно, это далеко не все экспонаты, представленные в Музее трудовой славы АО "СПМБМ "Малахит" – ведущего в России конструкторского бюро, специализирующегося на проектировании, обеспечении строительства и испытаниях атомных и дизельных подводных лодок, подводных технических средств и глубоководных аппаратов.
Изначально музей располагался в трех залах, освещавших основные виды производственной деятельности бюро. В 2018 году, к 70-летию "Малахита", экспозиция музея полностью обновилась: добавился еще один зал и музей получил четыре самостоятельных помещения, где помимо прочего представлены архивные модели проектов бюро и фотографии основных реализованных проектов.
Однако не каждый желающий сможет осмотреть уникальные артефакты из-за специфики предприятия и его статуса высокой секретности: посещение музея возможно группами по согласованию со службой безопасности только по предварительным заявкам от контрагентских предприятий и организаций-партнеров.
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