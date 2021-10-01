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Морская держава
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Прибытие первой советской атомной подлодки К-3 в Кронштадт
Прибытие первой советской атомной подлодки К-3 в Кронштадт - РИА Новости, 01.10.2021
Прибытие первой советской атомной подлодки К-3 в Кронштадт
Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" прибыла в Кронштадт. После реставрации она станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов".
2021-10-01T18:50
2021-10-01T18:50
морская держава
кронштадт
морская держава
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кронштадт, морская держава, фото
18:50 01.10.2021
 

Прибытие первой советской атомной подлодки К-3 в Кронштадт

Читать ria.ru в
Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" прибыла в Кронштадт. После реставрации она станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов".
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
1 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
2 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
3 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинТранспортировка атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из доков Северной верфи в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Транспортировка атомной подводной лодки К-3 Ленинский комсомол из доков Северной верфи в Музей военно-морской славы в Кронштадте
4 из 6
Транспортировка атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из доков Северной верфи в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
5 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
6 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
 
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