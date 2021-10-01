Прибытие первой советской атомной подлодки К-3 в Кронштадт

© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
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Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
2 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
3 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинТранспортировка атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из доков Северной верфи в Музей военно-морской славы в Кронштадте
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Транспортировка атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из доков Северной верфи в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
5 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
6 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте