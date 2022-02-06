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В Карабахе отвергли обвинения Баку в обстрелах
В Карабахе отвергли обвинения Баку в обстрелах - РИА Новости, 06.02.2022
В Карабахе отвергли обвинения Баку в обстрелах
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло обвинения Баку в обcтрелах с карабахской стороны, заявив, что режим прекращения огня РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:19
2022-02-06T15:19
в мире
москва
армения
азербайджан
минобороны азербайджана
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ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло обвинения Баку в обcтрелах с карабахской стороны, заявив, что режим прекращения огня нарушили азербайджанские ВС.Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что армянская сторона якобы "подвергла обстрелу позиции азербайджанских ВС в селе Гапанлы Тертерского района из стрелкового оружия"."Распространяемая азербайджанскими СМИ информация, согласно которой подразделения Армии обороны якобы открыли огонь по направлению азербайджанского села Гапанлу - лживая и не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле, на указанном участке режим прекращения огня нарушили азербайджанские ВС", - говорится в сообщении на сайте министерства непризнанной республики.Оборонное ведомство Карабаха подтвердило свою приверженность трехсторонним договоренностям о соблюдении режима прекращения огня и призвало Азербайджан "воздерживаться от подобных информационных манипуляций".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, москва, армения, азербайджан, минобороны азербайджана
15:19 06.02.2022
 
В Карабахе отвергли обвинения Баку в обстрелах

В непризнанной НКР отвергли обвинения Баку в обстрелах с карабахской стороны

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло обвинения Баку в обcтрелах с карабахской стороны, заявив, что режим прекращения огня нарушили азербайджанские ВС.
Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что армянская сторона якобы "подвергла обстрелу позиции азербайджанских ВС в селе Гапанлы Тертерского района из стрелкового оружия".
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 14:01
В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных
"Распространяемая азербайджанскими СМИ информация, согласно которой подразделения Армии обороны якобы открыли огонь по направлению азербайджанского села Гапанлу - лживая и не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле, на указанном участке режим прекращения огня нарушили азербайджанские ВС", - говорится в сообщении на сайте министерства непризнанной республики.
Оборонное ведомство Карабаха подтвердило свою приверженность трехсторонним договоренностям о соблюдении режима прекращения огня и призвало Азербайджан "воздерживаться от подобных информационных манипуляций".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреМоскваАрменияАзербайджанМинобороны Азербайджана
 
 
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