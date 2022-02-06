В Карабахе отвергли обвинения Баку в обстрелах
В непризнанной НКР отвергли обвинения Баку в обстрелах с карабахской стороны
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло обвинения Баку в обcтрелах с карабахской стороны, заявив, что режим прекращения огня нарушили азербайджанские ВС.
Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что армянская сторона якобы "подвергла обстрелу позиции азербайджанских ВС в селе Гапанлы Тертерского района из стрелкового оружия".
"Распространяемая азербайджанскими СМИ информация, согласно которой подразделения Армии обороны якобы открыли огонь по направлению азербайджанского села Гапанлу - лживая и не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле, на указанном участке режим прекращения огня нарушили азербайджанские ВС", - говорится в сообщении на сайте министерства непризнанной республики.
Оборонное ведомство Карабаха подтвердило свою приверженность трехсторонним договоренностям о соблюдении режима прекращения огня и призвало Азербайджан "воздерживаться от подобных информационных манипуляций".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.