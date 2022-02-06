Новая байка западных СМИ: Россия и Китай решили захватить мир

Британцы высмеяли статью Daily Mail о планах России и Китая "захватить мир"
Журналист Daily Mail рассмешил читателей абсурдными обвинениями в адрес России и Китая
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail рассмешила статья журналиста Марка Алмонда, в которой он попытался изобразить Россию и Китай как "новое сосредоточение мирового зла".
В материале Алмонд обвинил Москву и Пекин в тесном экономическом и политическом сотрудничестве. По его мнению, две державы вынашивают планы по "контролю над западным миром", а лучшим "доказательством" этого стала встреча президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в пятницу в день открытия Олимпийских игр в Пекине. В публикации автор несколько раз прямым текстом называл обе страны центром мирового зла и масштабной угрозой.
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Гневные, а также ироничные комментарии британцев последовали незамедлительно.
"В наше время сложно найти хорошую журналистику. Эта статья Алмонда — прекрасный пример бульварной прессы, полной выдуманных им предрассудков и чувства собственного превосходства", — высказался один из пользователей на сайте Daily Mail.
"Как вы можете так лгать? Запад — источник мирового зла", — написали в ответ британскому журналисту.
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"Если мы потерпели неудачу, это не значит, что те, кто преуспел, ошибаются. Вместо того, чтобы учиться у Китая политике сдерживания пандемии, мы на Западе осуждаем их успех. Мы глупцы, раз позволяем нашему правительству обвинять кого-то, чтобы скрыть собственные провалы!" — добавил другой комментатор.
"Нетрудно понять, почему русские и китайцы смотрят на ситуацию под другим углом. США и Великобритания с постоянной слежкой и нарушениями прав человека не вызывают доверия", — выразил мнение британец.
"США и Великобритания покажутся святыми только тому, кто абсолютно глух и слеп", — заключил читатель Daily Mail.
Россия и Китай в рамках визита Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в этом документе подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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