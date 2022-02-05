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Председатель КНР планирует нанести визит в Казахстан

Председатель КНР планирует нанести визит в Казахстан - РИА Новости, 05.02.2022

Председатель КНР планирует нанести визит в Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить республику с визитом, который намечен на осень текущего... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T09:22

2022-02-05T09:22

2022-02-05T09:41

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китай

казахстан

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

пекин

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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить республику с визитом, который намечен на осень текущего года, сообщила пресс-служба Токаева.Переговоры казахстанского и китайского лидеров прошли в субботу в Пекине в Доме народных собраний."Подчеркнув готовность к тесному сотрудничеству для достижения новых успехов в деле углубления казахско-китайских отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения, Касым-Жомарт Токаев пригласил Си Цзиньпина совершить государственный визит в Казахстан в сентябре текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, Токаев выразил уверенность, что визит председателя КНР придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами."В завершение Си Цзиньпин принял приглашение президента посетить Казахстан, заявив о планах совершить государственный визит в нашу страну предстоящей осенью. Он также выразил готовность поддерживать регулярные контакты с Касым-Жомартом Токаевым", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771148535.html

китай

казахстан

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в мире, китай, казахстан, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, пекин