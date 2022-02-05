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Председатель КНР планирует нанести визит в Казахстан
Председатель КНР планирует нанести визит в Казахстан - РИА Новости, 05.02.2022
Председатель КНР планирует нанести визит в Казахстан
Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить республику с визитом, который намечен на осень текущего... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T09:22
2022-02-05T09:41
в мире
китай
казахстан
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
пекин
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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить республику с визитом, который намечен на осень текущего года, сообщила пресс-служба Токаева.Переговоры казахстанского и китайского лидеров прошли в субботу в Пекине в Доме народных собраний."Подчеркнув готовность к тесному сотрудничеству для достижения новых успехов в деле углубления казахско-китайских отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения, Касым-Жомарт Токаев пригласил Си Цзиньпина совершить государственный визит в Казахстан в сентябре текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, Токаев выразил уверенность, что визит председателя КНР придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами."В завершение Си Цзиньпин принял приглашение президента посетить Казахстан, заявив о планах совершить государственный визит в нашу страну предстоящей осенью. Он также выразил готовность поддерживать регулярные контакты с Касым-Жомартом Токаевым", - отмечается в сообщении.
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в мире, китай, казахстан, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, пекин
09:22 05.02.2022 (обновлено: 09:41 05.02.2022)
 
Председатель КНР планирует нанести визит в Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан с визитом осенью 2022 года

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Казахстана в Нур-Султане.
Здание парламента Казахстана в Нур-Султане. - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Здание парламента Казахстана в Нур-Султане.
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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить республику с визитом, который намечен на осень текущего года, сообщила пресс-служба Токаева.
Переговоры казахстанского и китайского лидеров прошли в субботу в Пекине в Доме народных собраний.
"Подчеркнув готовность к тесному сотрудничеству для достижения новых успехов в деле углубления казахско-китайских отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения, Касым-Жомарт Токаев пригласил Си Цзиньпина совершить государственный визит в Казахстан в сентябре текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, Токаев выразил уверенность, что визит председателя КНР придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами.
"В завершение Си Цзиньпин принял приглашение президента посетить Казахстан, заявив о планах совершить государственный визит в нашу страну предстоящей осенью. Он также выразил готовность поддерживать регулярные контакты с Касым-Жомартом Токаевым", - отмечается в сообщении.
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