https://ria.ru/20220205/ukraina-1771252172.html
Публикации о "вторжении" на Украину нагнетают истерию, заявили в Госдуме
Публикации о "вторжении" на Украину нагнетают истерию, заявили в Госдуме - РИА Новости, 05.02.2022
Публикации о "вторжении" на Украину нагнетают истерию, заявили в Госдуме
Публикации в СМИ по теме "вторжения" России на Украину - информационные удары по РФ, способствующие развитию нестабильности в регионе и нагнетанию истерии,... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T17:26
2022-02-05T17:26
2022-02-05T17:26
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Публикации в СМИ по теме "вторжения" России на Украину - информационные удары по РФ, способствующие развитию нестабильности в регионе и нагнетанию истерии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах."Сегодня, когда информация распространяется со скоростью света, роль снаряда выполняют заявления СМИ. Сначала – провокация со стороны Блумберг, теперь – сочинение на вольную тему от Bild. Такие информационные удары, несмотря на свою абсурдность, действительно создают нестабильную ситуацию в мире, нагнетают панику, способствуют истерии", - подчеркнул политик.Парламентарий заявил, что западной прессе повод не нужен - "они сами все придумают, прокомментируют и распространят"."Bild – крупнейшая немецкая ежедневная газета. Я, конечно, понимаю, что, как бульварная пресса, она гонится за сенсациями, но хочется задать вопрос: "За кого вы держите своих читателей, публикуя такой откровенный бред?", - констатировал он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220205/pushkov-1771244326.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, нато, госдума рф, дмитрий белик
Публикации о "вторжении" на Украину нагнетают истерию, заявили в Госдуме
Депутат Белик назвал публикации о "вторжении" на Украину информационными ударами по России
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Публикации в СМИ по теме "вторжения" России на Украину - информационные удары по РФ, способствующие развитию нестабильности в регионе и нагнетанию истерии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал
доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России
"плане" по присоединению Украины
. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии
, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации
агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.
"Сегодня, когда информация распространяется со скоростью света, роль снаряда выполняют заявления СМИ. Сначала – провокация со стороны Блумберг, теперь – сочинение на вольную тему от Bild. Такие информационные удары, несмотря на свою абсурдность, действительно создают нестабильную ситуацию в мире, нагнетают панику, способствуют истерии", - подчеркнул политик.
Парламентарий заявил, что западной прессе повод не нужен - "они сами все придумают, прокомментируют и распространят".
"Bild – крупнейшая немецкая ежедневная газета. Я, конечно, понимаю, что, как бульварная пресса, она гонится за сенсациями, но хочется задать вопрос: "За кого вы держите своих читателей, публикуя такой откровенный бред?", - констатировал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США
и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.