https://ria.ru/20220205/bild-1771218391.html

Bild опубликовал "план" России по "присоединению" Украины

Bild опубликовал "план" России по "присоединению" Украины - РИА Новости, 05.02.2022

Bild опубликовал "план" России по "присоединению" Украины

Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины к Союзному государству. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T11:54

2022-02-05T11:54

2022-02-05T12:13

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины к Союзному государству. В российском диппредставительстве заявили Bild, что опубликованный изданием "план" — это "странная смесь из спекуляций и слухов", которые дипломаты принципиально не комментируют. Москва уже много раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и указывала, что не собирается ни на кого нападать.Как утверждает издание, Россия якобы планирует "вторжение" в феврале или марте и в случае успешной военной фазы приступит к созданию "марионеточного пророссийского правительства". В перечисленных "планах" — осада городов, избрание новой "лояльной" Рады и даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся. Издание утверждает, что конечная цель Москвы — создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.Эта публикация появилась после ночного сообщения агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" России на Украину. Издание признало ее ошибочной и заверило, что разберётся в причинах. Согласно заявлению агентства, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html

https://ria.ru/20220205/peskov-1771213052.html

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киев

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в мире, дмитрий песков, россия, киев, сша, bild, нато