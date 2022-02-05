11:54 05.02.2022 (обновлено: 12:13 05.02.2022)
Bild опубликовал "план" России по "присоединению" Украины
Немецкий таблоид Bild утверждает, что Россия "присоединит" Украину к Союзному государству
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины к Союзному государству.
В российском диппредставительстве заявили Bild, что опубликованный изданием "план" — это "странная смесь из спекуляций и слухов", которые дипломаты принципиально не комментируют. Москва уже много раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и указывала, что не собирается ни на кого нападать.
Как утверждает издание, Россия якобы планирует "вторжение" в феврале или марте и в случае успешной военной фазы приступит к созданию "марионеточного пророссийского правительства". В перечисленных "планах" — осада городов, избрание новой "лояльной" Рады и даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся. Издание утверждает, что конечная цель Москвы — создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.
Эта публикация появилась после ночного сообщения агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" России на Украину. Издание признало ее ошибочной и заверило, что разберётся в причинах. Согласно заявлению агентства, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.