https://ria.ru/20220205/vtorzhenie-1771195819.html
Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину
Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 05.02.2022
Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину
Агентство Блумберг выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T04:28
2022-02-05T04:28
2022-02-05T11:17
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Агентство Блумберг выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.Оно подчеркнуло, что расследует обстоятельства этого инцидента.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220204/polsha-1770990945.html
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04:28 05.02.2022 (обновлено: 11:17 05.02.2022)
Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину
Bloomberg по ошибке выпустил заголовок о вторжении России на Украину и удалил его
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Агентство Блумберг выпустило на своем сайте
заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.
"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (0:00 мск 5 февраля. — Прим. ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке", — заявило агентство.
Оно подчеркнуло, что расследует обстоятельства этого инцидента.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.