https://ria.ru/20220205/vtorzhenie-1771195819.html

Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину

Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 05.02.2022

Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину

Агентство Блумберг выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T04:28

2022-02-05T04:28

2022-02-05T11:17

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Агентство Блумберг выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.Оно подчеркнуло, что расследует обстоятельства этого инцидента.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220204/polsha-1770990945.html

https://ria.ru/20220205/nato-1771190184.html

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в мире, россия, украина, bloomberg l.p.