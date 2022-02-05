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Тайвань осудил заявление России в поддержку принципа "одного Китая"
Тайвань осудил заявление России в поддержку принципа "одного Китая" - РИА Новости, 05.02.2022
Тайвань осудил заявление России в поддержку принципа "одного Китая"
Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T09:39
2022-02-05T15:14
в мире
россия
тайвань
китай
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в поддержку принципа "одного Китая" и против независимости острова, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.Россия и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. Помимо прочего, в заявлении говорится, что Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме."В ответ на "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", опубликованное Китаем и Россией вечером 4 числа, в котором Россия подтвердила, что соблюдает принцип "одного Китая" и признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, Министерство иностранных дел выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)", — говорится в заявлении.В заявлении Тайваня также указано, что "Тайвань и КНР не подчиняются друг другу и правительство КНР никогда не управляло им"."Китайское правительство не имеет права представлять Тайвань на международном уровне и не должно вынуждать другие страны, международные организации и международные компании вопреки их желанию и фактам делать ложные комментарии, используя свой выдуманный принцип "одного Китая", — говорится в заявлении.Принцип "одного Китая" является основой установления дипломатических отношений Пекина со всеми государствами, в том числе и с Россией, ни одна страна, официально признающая Тайвань, не может установить дипотношения с КНР, пока не разорвет связи с Тайбэем.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, россия, тайвань, китай, владимир путин, си цзиньпин
09:39 05.02.2022 (обновлено: 15:14 05.02.2022)
 
Тайвань осудил заявление России в поддержку принципа "одного Китая"

Тайвань осудил совместное заявление России и КНР против независимости острова

© AP Photo / Chiang Ying-yingАкция протеста в Тайбэе, Тайвань
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань
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ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в поддержку принципа "одного Китая" и против независимости острова, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.
Россия и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. Помимо прочего, в заявлении говорится, что Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме.
"В ответ на "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", опубликованное Китаем и Россией вечером 4 числа, в котором Россия подтвердила, что соблюдает принцип "одного Китая" и признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, Министерство иностранных дел выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)", — говорится в заявлении.
В заявлении Тайваня также указано, что "Тайвань и КНР не подчиняются друг другу и правительство КНР никогда не управляло им".
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"Китайское правительство не имеет права представлять Тайвань на международном уровне и не должно вынуждать другие страны, международные организации и международные компании вопреки их желанию и фактам делать ложные комментарии, используя свой выдуманный принцип "одного Китая", — говорится в заявлении.
Принцип "одного Китая" является основой установления дипломатических отношений Пекина со всеми государствами, в том числе и с Россией, ни одна страна, официально признающая Тайвань, не может установить дипотношения с КНР, пока не разорвет связи с Тайбэем.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
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