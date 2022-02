https://ria.ru/20220205/konkurs-1771197373.html

В Колумбии впервые покажут работы победителей конкурса Стенина-2021

В Колумбии впервые покажут работы победителей конкурса Стенина-2021 - РИА Новости, 05.02.2022

В Колумбии впервые покажут работы победителей конкурса Стенина-2021

Новой остановкой выставочного турне фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года стал колумбийский город Энвигадо. РИА Новости, 05.02.2022

ЭНВИГАДО (КОЛУМБИЯ), 5 фев — РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года стал колумбийский город Энвигадо.Экспозиция из более чем семи десятков работ — одиночных фотографий и фотоисторий — открылась накануне в Публичной библиотеке и парке культуры Деборы Аранго. Это первый приезд конкурса в Колумбию с момента старта в декабре 2014 года.Посетить выставку можно до 28 февраля, вход свободный.Искусство соединяет мир"Особая благодарность нашим посетителям, они для нас — самое главное. Без них не было бы смысла выставлять эти прекрасные фотографии, посвященные памяти Андрея и его работе", — добавила она, обращаясь к пришедшим на церемонию.Организаторы выставки выбрали для показа в Энвигадо практически все работы шорт-листа 2021 года, включая завоевавшую Гран-при серию россиянки Марии Гельман "М+Т"."Для нас очень важно участвовать (в организации выставки. — Прим. ред.). Мы группа единомышленников, уверенных, что границ не существует", — заявил Луис Фернандо Очоа, директор корпорации "Феникс" (одного из организаторов с колумбийской стороны).На церемонии открытия выставки Очоа зажег свечу в память Андрея Стенина, а присутствующие почтили память фоторепортера минутой молчания."Мы надеемся, что благодаря выставке, которая впервые проходит в Колумбии, мы сможем привлечь еще больше молодых фоторепортеров из этой яркой латиноамериканской страны, в которой всегда происходили интересные и важные для мировой общественности события", — сказала, в свою очередь, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Мексике Илона Овакимян."Их новые конкурсные работы смогут показать и рассказать миру о том, что не нуждается в переводе ни на один язык", — добавила она.Высоко оценили выставку и фотожурналисты, и просто неравнодушные к фотоискусству люди."Очень красивые фотографии и очень важные для человечества темы. Эти фото нас заставляют понять очень многие вещи", — сказал Родриго Руис, один из первых посетителей выставки. "Эти фотографии трогают твою душу и сердце", — считает Бланка Альварес Альвореа, одна из участниц церемонии.Темы выставочных работ предлагают зрителю визуальный дайджест главных событий мира, среди которых политические столкновения и природные катастрофы, новые гуманитарные вызовы и, конечно, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару. Авторы этих кадров — молодые фотожурналисты из Испании, России, Германии, Великобритании, Мексики, Турции, Индии, Ирана и других стран.Все представленные на выставке в Энвигадо работы отличают яркий авторский стиль и высокое мастерство. По мнению члена жюри конкурса имени Стенина 2021 года Рут Айххорн (Германия), "сторителлинг будет актуален всегда". Айххорн считает, что он может меняться и развиваться, но не умрет, поскольку каждому поколению фотографов есть, что рассказать средствами фотографии, универсальным языком нашего времени, который не нуждается в переводе.Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов 2021 года. До Энвигадо фотографии победителей увидели зрители в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе и Мадриде. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа, Общеарабский информационный холдинг "Аль-Маядин ТВ", а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК, онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media , информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии, журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

