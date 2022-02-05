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В Колумбии впервые покажут работы победителей конкурса Стенина-2021
В Колумбии впервые покажут работы победителей конкурса Стенина-2021 - РИА Новости, 05.02.2022
В Колумбии впервые покажут работы победителей конкурса Стенина-2021
Новой остановкой выставочного турне фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года стал колумбийский город Энвигадо. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T06:12
2022-02-05T16:04
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
россия
колумбия
в мире
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ЭНВИГАДО (КОЛУМБИЯ), 5 фев — РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года стал колумбийский город Энвигадо.Экспозиция из более чем семи десятков работ — одиночных фотографий и фотоисторий — открылась накануне в Публичной библиотеке и парке культуры Деборы Аранго. Это первый приезд конкурса в Колумбию с момента старта в декабре 2014 года.Посетить выставку можно до 28 февраля, вход свободный.Искусство соединяет мир"Особая благодарность нашим посетителям, они для нас — самое главное. Без них не было бы смысла выставлять эти прекрасные фотографии, посвященные памяти Андрея и его работе", — добавила она, обращаясь к пришедшим на церемонию.Организаторы выставки выбрали для показа в Энвигадо практически все работы шорт-листа 2021 года, включая завоевавшую Гран-при серию россиянки Марии Гельман "М+Т"."Для нас очень важно участвовать (в организации выставки. — Прим. ред.). Мы группа единомышленников, уверенных, что границ не существует", — заявил Луис Фернандо Очоа, директор корпорации "Феникс" (одного из организаторов с колумбийской стороны).На церемонии открытия выставки Очоа зажег свечу в память Андрея Стенина, а присутствующие почтили память фоторепортера минутой молчания."Мы надеемся, что благодаря выставке, которая впервые проходит в Колумбии, мы сможем привлечь еще больше молодых фоторепортеров из этой яркой латиноамериканской страны, в которой всегда происходили интересные и важные для мировой общественности события", — сказала, в свою очередь, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Мексике Илона Овакимян."Их новые конкурсные работы смогут показать и рассказать миру о том, что не нуждается в переводе ни на один язык", — добавила она.Высоко оценили выставку и фотожурналисты, и просто неравнодушные к фотоискусству люди."Очень красивые фотографии и очень важные для человечества темы. Эти фото нас заставляют понять очень многие вещи", — сказал Родриго Руис, один из первых посетителей выставки. "Эти фотографии трогают твою душу и сердце", — считает Бланка Альварес Альвореа, одна из участниц церемонии.Темы выставочных работ предлагают зрителю визуальный дайджест главных событий мира, среди которых политические столкновения и природные катастрофы, новые гуманитарные вызовы и, конечно, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару. Авторы этих кадров — молодые фотожурналисты из Испании, России, Германии, Великобритании, Мексики, Турции, Индии, Ирана и других стран.Все представленные на выставке в Энвигадо работы отличают яркий авторский стиль и высокое мастерство. По мнению члена жюри конкурса имени Стенина 2021 года Рут Айххорн (Германия), "сторителлинг будет актуален всегда". Айххорн считает, что он может меняться и развиваться, но не умрет, поскольку каждому поколению фотографов есть, что рассказать средствами фотографии, универсальным языком нашего времени, который не нуждается в переводе.Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов 2021 года. До Энвигадо фотографии победителей увидели зрители в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе и Мадриде. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа, Общеарабский информационный холдинг "Аль-Маядин ТВ", а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК, онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media , информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии, журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20220114/fotokonkurs-1767763682.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, колумбия, в мире
06:12 05.02.2022 (обновлено: 16:04 05.02.2022)
 
В Колумбии впервые покажут работы победителей конкурса Стенина-2021

В колумбийском Энвигадо открылась выставка работ победителей конкурса Стенина-2021

© Фото : Luis Fernando OchoaОткрытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : Luis Fernando Ochoa
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии
Читать ria.ru в
ЭНВИГАДО (КОЛУМБИЯ), 5 фев — РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года стал колумбийский город Энвигадо.
Экспозиция из более чем семи десятков работ — одиночных фотографий и фотоисторий — открылась накануне в Публичной библиотеке и парке культуры Деборы Аранго. Это первый приезд конкурса в Колумбию с момента старта в декабре 2014 года.
"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Чандан Ханна Раскол. Главные новости, серии, 1 место
1 из 14

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
© Фото : Джошуа Ируанди, Stenincontest

Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".

Джошуа Ируанди Человеческая цена COVID-19. Главные новости, одиночные фотографии, 1 место
2 из 14

Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".

© Фото : Джошуа Ируанди, Stenincontest
© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest

Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.

Мунеб Тайм Паркур на руинах. Спорт, одиночные фотографии, 1 место
3 из 14

Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.

© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest

Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.

Работа фотографа Дарьи Исаевой Домашняя Олимпиада. Спорт, серии, 1 место
4 из 14

Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.

© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest

"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Чан Сюй На лыжах в весну. Моя Планета, одиночные фотографии, 1 место
5 из 14

"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
© Фото : Луис Тато, Stenincontest

В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .

Работа фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи. Моя Планета, серии, 1 место
6 из 14

В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .

© Фото : Луис Тато, Stenincontest
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

Работа фотографа Сергея Бобылева Лица нашего времени. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1 место
7 из 14

"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
© Фото : Шарафат Али, Stenincontest

Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.

Работа фотографа Шарафат Али Кашмир: спорное наследие. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1 место
8 из 14

Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.

© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest

Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".

Работа фотографа Шебнем Кошкун Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19. Гран-при
9 из 14

Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".

© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest
© Фото : Мария Гельман, Stenincontest

Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.

Работа фотографа Марии Гельман М+Т. Гран-при
10 из 14

Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.

© Фото : Мария Гельман, Stenincontest
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest

"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".

Луис Антонио Рохас Потеря контроля над Мексикой. Главные новости, серии, 3 место
11 из 14

"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

Абдул Момин Пора купаться. Моя Планета, одиночные фотографии, 3 место
12 из 14

"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest

"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Рафида Ясара Счастливый фермер. Моя Планета, одиночные фотографии, Особая отметка жюри
13 из 14

"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest

Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

Мухаммад Амдад Хоссейн Прекрасные глаза. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 3 место
14 из 14

Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
1 из 14

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
2 из 14

Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".

© Фото : Джошуа Ируанди, Stenincontest
3 из 14

Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.

© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
4 из 14

Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.

© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
5 из 14

"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
6 из 14

В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .

© Фото : Луис Тато, Stenincontest
7 из 14

"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
8 из 14

Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.

© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
9 из 14

Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".

© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest
10 из 14

Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.

© Фото : Мария Гельман, Stenincontest
11 из 14

"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
12 из 14

"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
13 из 14

"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
14 из 14

Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
Посетить выставку можно до 28 февраля, вход свободный.

Искусство соединяет мир

"Здесь — результат тех усилий, которые были сделаны в память Андрея. Это искусство, которое не имеет границ", — сказала глава управления культуры Энвигадо Рут Вероника Муриэль Лопес.

"Особая благодарность нашим посетителям, они для нас — самое главное. Без них не было бы смысла выставлять эти прекрасные фотографии, посвященные памяти Андрея и его работе", — добавила она, обращаясь к пришедшим на церемонию.
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 01:00Культура
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
Организаторы выставки выбрали для показа в Энвигадо практически все работы шорт-листа 2021 года, включая завоевавшую Гран-при серию россиянки Марии Гельман "М+Т".
"Для нас очень важно участвовать (в организации выставки. — Прим. ред.). Мы группа единомышленников, уверенных, что границ не существует", — заявил Луис Фернандо Очоа, директор корпорации "Феникс" (одного из организаторов с колумбийской стороны).

"Мы должны сказать публично, что мы не можем согласиться с ситуацией, когда пресса демонизирует целые страны. Колумбия была жертвой этой демонизации, а Россия страдает от злоупотреблений со стороны средств массовой коммуникации сейчас. Унижаются целые народы, правда об этих народах остается неизвестной", — считает он.

© Фото : Luis Fernando OchoaОткрытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : Luis Fernando Ochoa
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии
На церемонии открытия выставки Очоа зажег свечу в память Андрея Стенина, а присутствующие почтили память фоторепортера минутой молчания.
"Мы надеемся, что благодаря выставке, которая впервые проходит в Колумбии, мы сможем привлечь еще больше молодых фоторепортеров из этой яркой латиноамериканской страны, в которой всегда происходили интересные и важные для мировой общественности события", — сказала, в свою очередь, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Мексике Илона Овакимян.
Счастливый фермер - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа 2021, 11:00
На конкурсе Стенина определено лучшее фото по итогам онлайн-голосования
"Их новые конкурсные работы смогут показать и рассказать миру о том, что не нуждается в переводе ни на один язык", — добавила она.

"Этот конкурс для всех нас, тех, кто работает в агентстве, имеет особое значение. Он проводится в память нашего коллеги, погибшего при исполнении профессионального долга. И для нас особенно важно, что этот конкурс для многих молодых фотографов стал той самой первой и самой важной вехой на профессиональном пути", — заявил руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег Вязьмитинов.

Юрий Смитюк / Россия. Спорт. 2017. Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября 2021, 09:00Культура
Избранные работы конкурса имени Стенина покажут в Сочи
Высоко оценили выставку и фотожурналисты, и просто неравнодушные к фотоискусству люди.
"Очень красивые фотографии и очень важные для человечества темы. Эти фото нас заставляют понять очень многие вещи", — сказал Родриго Руис, один из первых посетителей выставки.
"Эти фотографии трогают твою душу и сердце", — считает Бланка Альварес Альвореа, одна из участниц церемонии.
© Фото : Luis Fernando OchoaОткрытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : Luis Fernando Ochoa
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии
Темы выставочных работ предлагают зрителю визуальный дайджест главных событий мира, среди которых политические столкновения и природные катастрофы, новые гуманитарные вызовы и, конечно, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару. Авторы этих кадров — молодые фотожурналисты из Испании, России, Германии, Великобритании, Мексики, Турции, Индии, Ирана и других стран.
Все представленные на выставке в Энвигадо работы отличают яркий авторский стиль и высокое мастерство. По мнению члена жюри конкурса имени Стенина 2021 года Рут Айххорн (Германия), "сторителлинг будет актуален всегда". Айххорн считает, что он может меняться и развиваться, но не умрет, поскольку каждому поколению фотографов есть, что рассказать средствами фотографии, универсальным языком нашего времени, который не нуждается в переводе.
Работа фотографа Рафида Ясара Счастливый фермер. Моя Планета, одиночные фотографии, Особая отметка жюри - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября 2021, 13:56Культура
Преодолевая границы: главные фото конкурса Стенина
Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов 2021 года. До Энвигадо фотографии победителей увидели зрители в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе и Мадриде. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа, Общеарабский информационный холдинг "Аль-Маядин ТВ", а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста.
Работа фотографа Марии Гельман из серии М+Т. Гран при в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября 2021, 13:46Культура
Гран-при конкурса Стенина — 2021 поделили репортеры из России и Турции

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК, онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
© Фото : Luis Fernando OchoaОткрытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : Luis Fernando Ochoa
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media , информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии, журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля 2020, 14:09
Фоторепортеры из Гамбии и Гаити впервые участвуют в конкурсе Стенина
 
Андрей СтенинМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаРоссияКолумбияВ мире
 
 
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