"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина
Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".
Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".
Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.
Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.
Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.
Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.
"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".
"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".
В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .
В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .
"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".
"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".
Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.
Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.
Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".
Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".
Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.
Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.
"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".
"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".
"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".
"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".
"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".
"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".
Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".
Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".