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"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина
"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина - РИА Новости, 18.10.2021
"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина
Международный конкурс фотожурналистов имени Андрея Стенина назвал имена победителей. В этом году жюри рассмотрело 4,5 тысячи снимков из 70 стран. Работы... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:05
2021-10-18T14:05
фото
фотография
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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Международный конкурс фотожурналистов имени Андрея Стенина назвал имена победителей. В этом году жюри рассмотрело 4,5 тысячи снимков из 70 стран. Работы обладателей Гран-при и лауреатов, вошедших в шорт-лист, — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, фото, фотография, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
14:05 18.10.2021
 

"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина

Читать ria.ru в
Международный конкурс фотожурналистов имени Андрея Стенина назвал имена победителей. В этом году жюри рассмотрело 4,5 тысячи снимков из 70 стран. Работы обладателей Гран-при и лауреатов, вошедших в шорт-лист, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Чандан Ханна Раскол. Главные новости, серии, 1 место
1 из 14

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
© Фото : Джошуа Ируанди, Stenincontest

Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".

Джошуа Ируанди Человеческая цена COVID-19. Главные новости, одиночные фотографии, 1 место
2 из 14

Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".

© Фото : Джошуа Ируанди, Stenincontest
© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest

Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.

Мунеб Тайм Паркур на руинах. Спорт, одиночные фотографии, 1 место
3 из 14

Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.

© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest

Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.

Работа фотографа Дарьи Исаевой Домашняя Олимпиада. Спорт, серии, 1 место
4 из 14

Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.

© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest

"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Чан Сюй На лыжах в весну. Моя Планета, одиночные фотографии, 1 место
5 из 14

"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
© Фото : Луис Тато, Stenincontest

В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .

Работа фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи. Моя Планета, серии, 1 место
6 из 14

В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .

© Фото : Луис Тато, Stenincontest
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

Работа фотографа Сергея Бобылева Лица нашего времени. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1 место
7 из 14

"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
© Фото : Шарафат Али, Stenincontest

Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.

Работа фотографа Шарафат Али Кашмир: спорное наследие. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1 место
8 из 14

Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.

© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest

Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".

Работа фотографа Шебнем Кошкун Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19. Гран-при
9 из 14

Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".

© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest
© Фото : Мария Гельман, Stenincontest

Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.

Работа фотографа Марии Гельман М+Т. Гран-при
10 из 14

Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.

© Фото : Мария Гельман, Stenincontest
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest

"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".

Луис Антонио Рохас Потеря контроля над Мексикой. Главные новости, серии, 3 место
11 из 14

"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

Абдул Момин Пора купаться. Моя Планета, одиночные фотографии, 3 место
12 из 14

"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest

"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Рафида Ясара Счастливый фермер. Моя Планета, одиночные фотографии, Особая отметка жюри
13 из 14

"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest

Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

Мухаммад Амдад Хоссейн Прекрасные глаза. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 3 место
14 из 14

Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
 
ФотоФотографияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
 
 
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