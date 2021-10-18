https://ria.ru/20211018/stenin-1754562977.html

"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина

"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина - РИА Новости, 18.10.2021

"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина

Международный конкурс фотожурналистов имени Андрея Стенина назвал имена победителей. В этом году жюри рассмотрело 4,5 тысячи снимков из 70 стран. Работы... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:05

2021-10-18T14:05

2021-10-18T14:05

фото

фотография

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

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Международный конкурс фотожурналистов имени Андрея Стенина назвал имена победителей. В этом году жюри рассмотрело 4,5 тысячи снимков из 70 стран. Работы обладателей Гран-при и лауреатов, вошедших в шорт-лист, — в подборке Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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