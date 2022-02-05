Россия и Китай ответят Западу супероружием

19:29 05.02.2022 (обновлено: 21:16 05.02.2022)
В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
SCMP: наращивание вооружения НАТО подтолкнет Россию и Китай к ответным мерам
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Попытка Соединенных Штатов развернуть ракетные комплексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе приведет к американскому провалу в гонке вооружений между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Такое мнение выразили китайские эксперты в материале South China Morning Post.
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Опасения китайских экспертов не ограничиваются лишь расширением ракетных комплексов НАТО. Их также беспокоит слишком медленная ликвидация остатков химического оружия в мире.
"Скрытая опасность заключается в том, что некоторые страны могут попытаться восстановить контроль над химическим оружием, пока оно полностью не уничтожено", — отметил полковник Народно-освободительной армии Китая в отставке Юэ Ган.
Не менее серьезным остается вопрос наращивания космического вооружения. Милитаризация космического пространства может затронуть страны, которые стремятся к мирному освоению космоса, добавил Рицян.
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Россия и Китай в рамках визита президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в этом документе подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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