https://ria.ru/20220205/karantin-1771248100.html
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах - РИА Новости, 05.02.2022
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах
Власти Москвы отменили карантин в школах и детских садах по COVID-19, сообщил в Telegram столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:34
2022-02-05T16:34
2022-02-05T18:01
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Власти Москвы отменили карантин в школах и детских садах по COVID-19, сообщил в Telegram столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока", — говорится в публикации.Отмечается, что в дальнейшем, как и прежде, по решению школы классы будут уходить на карантин из-за болезни 20 и более процентов детей.
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16:34 05.02.2022 (обновлено: 18:01 05.02.2022)
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах