https://ria.ru/20220205/karantin-1771248100.html

В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах - РИА Новости, 05.02.2022

В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

Власти Москвы отменили карантин в школах и детских садах по COVID-19, сообщил в Telegram столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:34

2022-02-05T16:34

2022-02-05T18:01

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770306494_0:196:2945:1852_1920x0_80_0_0_12a453b99fe8dc4d1e06c4f9f0824b9a.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Власти Москвы отменили карантин в школах и детских садах по COVID-19, сообщил в Telegram столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока", — говорится в публикации.Отмечается, что в дальнейшем, как и прежде, по решению школы классы будут уходить на карантин из-за болезни 20 и более процентов детей.

https://ria.ru/20220205/karantin-1771247765.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса