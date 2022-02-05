Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/karantin-1771248100.html
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах - РИА Новости, 05.02.2022
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах
Власти Москвы отменили карантин в школах и детских садах по COVID-19, сообщил в Telegram столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:34
2022-02-05T18:01
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770306494_0:196:2945:1852_1920x0_80_0_0_12a453b99fe8dc4d1e06c4f9f0824b9a.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Власти Москвы отменили карантин в школах и детских садах по COVID-19, сообщил в Telegram столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока", — говорится в публикации.Отмечается, что в дальнейшем, как и прежде, по решению школы классы будут уходить на карантин из-за болезни 20 и более процентов детей.
https://ria.ru/20220205/karantin-1771247765.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770306494_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_0abe45659261b1f385e647017c8272a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:34 05.02.2022 (обновлено: 18:01 05.02.2022)
 
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСпециалист проводит санитарную обработку кабинета начальных классов в средней школе
Специалист проводит санитарную обработку кабинета начальных классов в средней школе - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Специалист проводит санитарную обработку кабинета начальных классов в средней школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Власти Москвы отменили карантин в школах и детских садах по COVID-19, сообщил в Telegram столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока", — говорится в публикации.
Отмечается, что в дальнейшем, как и прежде, по решению школы классы будут уходить на карантин из-за болезни 20 и более процентов детей.
Мужчина в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
16:32Распространение коронавируса
В России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала