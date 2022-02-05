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Роспотребнадзор: на дистант будут уходить классы при отсутствии 20% детей
Роспотребнадзор: на дистант будут уходить классы при отсутствии 20% детей - РИА Новости, 05.02.2022
Роспотребнадзор: на дистант будут уходить классы при отсутствии 20% детей
Основанием для перевода групп детских садов или классов школ на дистанционное обучение теперь стало отсутствие 20% детей в коллективе, ранее это происходило,... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T18:43
2022-02-05T18:43
2022-02-05T18:43
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Основанием для перевода групп детских садов или классов школ на дистанционное обучение теперь стало отсутствие 20% детей в коллективе, ранее это происходило, если в группе или классе был выявлен хотя бы один заболевший коронавирусом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка", - говорится в сообщении.Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом "омикрон", которое схоже с течением ОРВИ, уточнили в пресс-службе.Критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации, пояснили в ведомстве."Такой подход будет применяться с 6 февраля 2022 года, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля 2022 года могут приступать к очным занятиям", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество
Роспотребнадзор: на дистант будут уходить классы при отсутствии 20% детей
Роспотребнадзор: классы будут переводить на дистант, если заболели 20 процентов учеников