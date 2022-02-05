https://ria.ru/20220205/amerika-1771272371.html

Американцы испугались за своего сенатора после слов о Путине

"Вы уже пьяны?" Американцы переживают за сенатора после слов о Путине - РИА Новости, 05.02.2022

Американцы испугались за своего сенатора после слов о Путине

Американских пользователей Twitter возмутила реакция сенатора Марши Блэкберн на визит президента Владимира Путина в Пекин. Комментируя прибытие российского... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T20:44

2022-02-05T20:44

2022-02-05T21:20

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си цзиньпин

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американских пользователей Twitter возмутила реакция сенатора Марши Блэкберн на визит президента Владимира Путина в Пекин. Комментируя прибытие российского лидера на Олимпиаду, политик написала, что Россия и Китай объединяются, чтобы "разрушить американскую свободу"."Так американцы, вообще, осознают, насколько их свобода хрупкая?" — пошутил читатель."Будем честны: американскую свободу и демократию разрушаете лично вы", — обратилась к сенатору журналистка из Лос-Анджелеса."Вы уже пьяны, мэм? Вроде как рано еще…" — съязвил один из пользователей."Марша, вы живое доказательство того, что нам необходима Всеобщая служба психиатрической помощи", — рассердились в комментариях."Думаю, они отлично проводят время", — добавил пользователь.Ранее США объявили "дипломатический бойкот" Олимпиаде, однако не стали отказываться от участия в спортивных соревнованиях. Как объяснила американская сторона, поводом стали якобы нарушения прав человека в Китае. В самом Пекине эти обвинения неоднократно отвергали.Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о международных отношениях. Лидеры двух стран указали на формирование тенденции перераспределения баланса мировых сил и рост запроса на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

https://rsport.ria.ru/20220204/boykot-1770978554.html

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