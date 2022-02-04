https://ria.ru/20220204/tula-1771091182.html

Три новых федеральных музея откроются в историческом центре Тулы

Три новых федеральных музея откроются в историческом центре Тулы - РИА Новости, 04.02.2022

Три новых федеральных музея откроются в историческом центре Тулы

Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали соглашение об открытии трех новых федеральных музеев в историческом... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:44

2022-02-04T15:44

2022-02-04T15:46

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали соглашение об открытии трех новых федеральных музеев в историческом центре Тулы, сообщили в пресс-службе ведомства.Министр культуры добавила, что еще предстоит проработать организационные вопросы, адаптировать новые пространства и их мероприятия к региональной специфике, а также сделать выставочные и просветительские проекты востребованными как у туристов, так и у местных жителей."Везде спрос рождает предложение. Мы шаг за шагом, запуская один музей за другим, видели интерес не только наших коллег, но и местных жителей, и людей, которые приезжают в Тулу. Мы постоянно шутим в Минкультуры, что в Тульской области есть одна проблема — выходных не хватит, потому что такое количество пространств, мест, куда можно прийти. Сейчас уже некоторые федеральные музеи ко мне обращаются и спрашивают: "Может быть, мы тоже откроем (филиал в Тульской области — Прим. ред.)? Началась такая соревновательность, потому что это, действительно, очень востребовано", — рассказала Любимова.Политехнический музей сможет организовывать выставки и станет открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов. Директор музея Елена Проничева отметила, что учреждение планируется открыть в 2023 году и представит в экспозиции предметы из собственных фондов.Театральный музей Бахрушина расскажет об истории театра, костюма и театральных деятелей. Генеральный директор музея Кристина Трубинова сообщила, что на протяжении нескольких месяцев команда музея работает над созданием концепции будущей экспозиции под названием "Мир театральных профессий".Создание Музея древнерусской культуры и искусства имени Рублева станет важным событием в рамках празднования 75-летия учреждения. Директор музея Михаил Миндлин сообщил, что тульский филиал представит произведения древнерусского искусства эпохи Андрея Рублева, а именно периода после Куликовской битвы.Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие сторон в подборе зданий для организации музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов.Тульская область включит представительства музеев в федеральные культурно-туристические проекты "Пушкинская карта", "Императорский маршрут", "Петровский маршрут", брендовый маршрут "Русские усадьбы".Музейный квартал был создан в Туле в 2020 году. Сегодня он включает 11 музеев различного направления и подчиненности, в том числе уже работают пять федеральных музеев. Данный кластер включает музеи Тульского кремля и Государственный музей оружия, музей самоваров, частный музей гармони и другие. Именно в Музейном квартале Тулы открыто первое и единственное представительство Государственного исторического музея в России. Ежегодно музеи принимают порядка двух миллионов посетителей. В том числе за счет этого объем турпотока в Тульскую область превысил миллион человек.

https://ria.ru/20200303/1566674862.html

https://ria.ru/20210611/muzey-usadby-1736584137.html

https://ria.ru/20200927/tula-1577835223.html

https://ria.ru/20211021/tula-1755342050.html

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