15:44 04.02.2022 (обновлено: 15:46 04.02.2022)
Три новых федеральных музея откроются в историческом центре Тулы
Три новых федеральных музея откроются в историческом центре Тулы
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время подписания соглашения об открытии филиалов трех федеральных музеев в Туле
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской области
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали соглашение об открытии трех новых федеральных музеев в историческом центре Тулы, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Тульская область по праву занимает третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству федеральных музеев и их филиалов. Минкультуры России и региональные власти нацелены развивать это направление, и мы очень рады появлению еще трех новых филиалов федеральных учреждений: Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, Политехнического музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева", — отметила Любимова.
Министр культуры добавила, что еще предстоит проработать организационные вопросы, адаптировать новые пространства и их мероприятия к региональной специфике, а также сделать выставочные и просветительские проекты востребованными как у туристов, так и у местных жителей.
"Везде спрос рождает предложение. Мы шаг за шагом, запуская один музей за другим, видели интерес не только наших коллег, но и местных жителей, и людей, которые приезжают в Тулу. Мы постоянно шутим в Минкультуры, что в Тульской области есть одна проблема — выходных не хватит, потому что такое количество пространств, мест, куда можно прийти. Сейчас уже некоторые федеральные музеи ко мне обращаются и спрашивают: "Может быть, мы тоже откроем (филиал в Тульской области — Прим. ред.)? Началась такая соревновательность, потому что это, действительно, очень востребовано", — рассказала Любимова.
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Политехнический музей сможет организовывать выставки и станет открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов. Директор музея Елена Проничева отметила, что учреждение планируется открыть в 2023 году и представит в экспозиции предметы из собственных фондов.
Театральный музей Бахрушина расскажет об истории театра, костюма и театральных деятелей. Генеральный директор музея Кристина Трубинова сообщила, что на протяжении нескольких месяцев команда музея работает над созданием концепции будущей экспозиции под названием "Мир театральных профессий".
Создание Музея древнерусской культуры и искусства имени Рублева станет важным событием в рамках празднования 75-летия учреждения. Директор музея Михаил Миндлин сообщил, что тульский филиал представит произведения древнерусского искусства эпохи Андрея Рублева, а именно периода после Куликовской битвы.
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Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие сторон в подборе зданий для организации музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов.
"Центром музейной жизни региона является Музейный квартал, созданный в исторической части Тулы в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Новые музеи станут частью культурно-туристического кластера – с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию Музейного квартала в Туле", — добавил Дюмин.
Тульская область включит представительства музеев в федеральные культурно-туристические проекты "Пушкинская карта", "Императорский маршрут", "Петровский маршрут", брендовый маршрут "Русские усадьбы".
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Музейный квартал был создан в Туле в 2020 году. Сегодня он включает 11 музеев различного направления и подчиненности, в том числе уже работают пять федеральных музеев. Данный кластер включает музеи Тульского кремля и Государственный музей оружия, музей самоваров, частный музей гармони и другие. Именно в Музейном квартале Тулы открыто первое и единственное представительство Государственного исторического музея в России. Ежегодно музеи принимают порядка двух миллионов посетителей. В том числе за счет этого объем турпотока в Тульскую область превысил миллион человек.
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