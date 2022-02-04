https://ria.ru/20220204/short_track-1771054600.html

Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах

Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах - РИА Новости, 04.02.2022

Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах

Шорт-трек считается одним из самых динамичных и непредсказуемых зимних видов спорта. Комбинезоны спортсменов укреплены кевларом (из которого делают бронежилеты), арена огорожена мягкими стенами, а из-за важности тактики эту дисциплину сравнивают с шахматами.

2022-02-04T13:00

2022-02-04T13:00

2022-02-04T13:23

странные виды

подкаст

олимпиада

спорт

семён елистратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771054231_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d7fed7f6704ed8cfe3c138fc803100c6.png

Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах Шорт-трек считается одним из самых динамичных и непредсказуемых зимних видов спорта. Комбинезоны спортсменов укреплены кевларом (из которого делают бронежилеты), арена огорожена мягкими стенами, а из-за важности тактики эту дисциплину сравнивают с шахматами. Что такое тренерская биржа, зачем шорт-трекисты кладут на лед руку и как помогают ролевые игры на тренировках. audio/mpeg

Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах Шорт-трек считается одним из самых динамичных и непредсказуемых зимних видов спорта. Комбинезоны спортсменов укреплены кевларом (из которого делают бронежилеты), арена огорожена мягкими стенами, а из-за важности тактики эту дисциплину сравнивают с шахматами. Что такое тренерская биржа, зачем шорт-трекисты кладут на лед руку и как помогают ролевые игры на тренировках. audio/mpeg

Что такое тренерская биржа, зачем шорт-трекисты кладут на лед руку и как помогают ролевые игры на тренировках - рассказывает призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр, шорт-трекист Вячеслав Кургинян. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, олимпиада, спорт, семён елистратов, аудио