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Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах
Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах - РИА Новости, 04.02.2022
Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах
Шорт-трек считается одним из самых динамичных и непредсказуемых зимних видов спорта. Комбинезоны спортсменов укреплены кевларом (из которого делают бронежилеты), арена огорожена мягкими стенами, а из-за важности тактики эту дисциплину сравнивают с шахматами.
2022-02-04T13:00
2022-02-04T13:00
2022-02-04T13:23
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Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах
Шорт-трек считается одним из самых динамичных и непредсказуемых зимних видов спорта. Комбинезоны спортсменов укреплены кевларом (из которого делают бронежилеты), арена огорожена мягкими стенами, а из-за важности тактики эту дисциплину сравнивают с шахматами. Что такое тренерская биржа, зачем шорт-трекисты кладут на лед руку и как помогают ролевые игры на тренировках.
audio/mpeg
Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах
Шорт-трек считается одним из самых динамичных и непредсказуемых зимних видов спорта. Комбинезоны спортсменов укреплены кевларом (из которого делают бронежилеты), арена огорожена мягкими стенами, а из-за важности тактики эту дисциплину сравнивают с шахматами. Что такое тренерская биржа, зачем шорт-трекисты кладут на лед руку и как помогают ролевые игры на тренировках.
audio/mpeg
Что такое тренерская биржа, зачем шорт-трекисты кладут на лед руку и как помогают ролевые игры на тренировках - рассказывает призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр, шорт-трекист Вячеслав Кургинян. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, олимпиада, спорт, семён елистратов, аудио
13:00 04.02.2022 (обновлено: 13:23 04.02.2022)
Шорт-трек. Гонки на поворотах в бронежилетах
Шорт-трек считается одним из самых динамичных и непредсказуемых зимних видов спорта. Комбинезоны спортсменов укреплены кевларом (из которого делают бронежилеты), арена огорожена мягкими стенами, а из-за важности тактики эту дисциплину сравнивают с шахматами.