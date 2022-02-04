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В Петербурге родители оставили ребенка в подвале на шесть часов
В Петербурге родители оставили ребенка в подвале на шесть часов - РИА Новости, 04.02.2022
В Петербурге родители оставили ребенка в подвале на шесть часов
Сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении родителей, которые оставили на 6 часов ребенка в подвальном помещении подсобки магазина в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:15
2022-02-04T16:15
2022-02-04T16:16
происшествия
торез
узбекистан
всеволожский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении родителей, которые оставили на 6 часов ребенка в подвальном помещении подсобки магазина в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В отношении родителей составлены административные протоколы, а также материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Всеволожского района по месту жительства", - сказано в сообщении.Как сообщили в ведомстве, 1 февраля в полицию пришла информация о плачущем в подвале дома 35 по проспекту Тореза ребенке. Как установили полицейские, ребенка 2017 года рождения в подсобке магазина оставили граждане Узбекистана, пришедшие устраиваться на работу в этот магазин. Женщина уехала на вторую работу, ее муж пошел знакомиться со своими обязанностями, а ребенка закрыл в подсобке на время в общей сложности 6 часов.Ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждался.
https://ria.ru/20211031/primore-1757108476.html
торез
узбекистан
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происшествия, торез, узбекистан, всеволожский район, санкт-петербург
16:15 04.02.2022 (обновлено: 16:16 04.02.2022)
В Петербурге родители оставили ребенка в подвале на шесть часов
В Петербурге родители оставили ребенка в подвале в подсобке магазина на шесть часов