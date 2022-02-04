Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/podval-1771107301.html
В Петербурге родители оставили ребенка в подвале на шесть часов
В Петербурге родители оставили ребенка в подвале на шесть часов - РИА Новости, 04.02.2022
В Петербурге родители оставили ребенка в подвале на шесть часов
Сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении родителей, которые оставили на 6 часов ребенка в подвальном помещении подсобки магазина в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:15
2022-02-04T16:16
происшествия
торез
узбекистан
всеволожский район
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении родителей, которые оставили на 6 часов ребенка в подвальном помещении подсобки магазина в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В отношении родителей составлены административные протоколы, а также материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Всеволожского района по месту жительства", - сказано в сообщении.Как сообщили в ведомстве, 1 февраля в полицию пришла информация о плачущем в подвале дома 35 по проспекту Тореза ребенке. Как установили полицейские, ребенка 2017 года рождения в подсобке магазина оставили граждане Узбекистана, пришедшие устраиваться на работу в этот магазин. Женщина уехала на вторую работу, ее муж пошел знакомиться со своими обязанностями, а ребенка закрыл в подсобке на время в общей сложности 6 часов.Ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждался.
https://ria.ru/20211031/primore-1757108476.html
торез
узбекистан
всеволожский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, торез, узбекистан, всеволожский район, санкт-петербург
16:15 04.02.2022 (обновлено: 16:16 04.02.2022)
 
В Петербурге родители оставили ребенка в подвале на шесть часов

В Петербурге родители оставили ребенка в подвале в подсобке магазина на шесть часов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении родителей, которые оставили на 6 часов ребенка в подвальном помещении подсобки магазина в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В отношении родителей составлены административные протоколы, а также материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Всеволожского района по месту жительства", - сказано в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, 1 февраля в полицию пришла информация о плачущем в подвале дома 35 по проспекту Тореза ребенке. Как установили полицейские, ребенка 2017 года рождения в подсобке магазина оставили граждане Узбекистана, пришедшие устраиваться на работу в этот магазин. Женщина уехала на вторую работу, ее муж пошел знакомиться со своими обязанностями, а ребенка закрыл в подсобке на время в общей сложности 6 часов.
Ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждался.
Сотрудник полиции возле ЖД переезда - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября 2021, 18:11
Жительница Приморья оставила машину с ребенком на железнодорожном переезде
 
ПроисшествияТорезУзбекистанВсеволожский районСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала