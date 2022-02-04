Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220204/parker-1771087996.html
"Без Саманты": Паркер назвала причину, почему против Кэтролл в сериале
"Без Саманты": Паркер назвала причину, почему против Кэтролл в сериале - РИА Новости, 04.02.2022
"Без Саманты": Паркер назвала причину, почему против Кэтролл в сериале
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему она не хочет, чтобы Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты в продолжении сериала "Секс в большом городе". Об этом... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:10
2022-02-04T15:10
шоубиз
кино и сериалы
сара джессика паркер
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077155_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_db43b506a0d9ba8f04c4b80a29e080e9.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему она не хочет, чтобы Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты в продолжении сериала "Секс в большом городе". Об этом она рассказала в интервью Variety. Сара Джессика подчеркнула, что Саманта и Ким не один и тот же человек. "Саманта не ушла. Она с нами, и я думаю, что это было показано с уважением и элегантностью", — считает Паркер. Ким не устраивала разница в гонорарах, также она назвала Сару Джессику лицемерной после того, как та в личном микроблоге выразила соболезнования, когда узнала о смерти младшего брата Кэтролл. В декабре 2021 года стартовал сериал "И просто так" — это продолжение культового "Секса в большом городе". Кэтролл в нем уже не снималась. Фанаты до последнего надеялись, что актриса все же появится в шоу. Конфликт Паркер и Кэтролл не единственный скандал, который сопровождал выход "И просто так" в эфир. После премьеры первых серий стало известно, что Криса Нота обвинили в сексуальном насилии. Он играл "мужчину мечты" Кэрри Брэдшоу (Паркер). Исполнительницы главных ролей поддержали предполагаемых жертв.
https://ria.ru/20211224/domogatelstva-1765254833.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077155_40:0:2519:1859_1920x0_80_0_0_fc44e7ce9aeb215e45806be6e0c58e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино и сериалы, сара джессика паркер, знаменитости, звезды
15:10 04.02.2022
 
"Без Саманты": Паркер назвала причину, почему против Кэтролл в сериале

Паркер раскрыла, почему против возвращения Кэтролл к роли Саманты в сериале "И просто так"

© AP Photo / Invision/Charles SykesСара Джессика Паркер на бродвейской премьере мюзикла "Гамильтон" в Нью- Йорке
Сара Джессика Паркер на бродвейской премьере мюзикла Гамильтон в Нью- Йорке - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему она не хочет, чтобы Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты в продолжении сериала "Секс в большом городе". Об этом она рассказала в интервью Variety.
"Она слишком много публично высказывалась. Я во всем этом не участвовала и интервью ее не читала, но мне все передавали", — говорит актриса.
Сара Джессика подчеркнула, что Саманта и Ким не один и тот же человек.
"Саманта не ушла. Она с нами, и я думаю, что это было показано с уважением и элегантностью", — считает Паркер.
Ким не устраивала разница в гонорарах, также она назвала Сару Джессику лицемерной после того, как та в личном микроблоге выразила соболезнования, когда узнала о смерти младшего брата Кэтролл.
© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из сериала "И просто так"
Кадр из сериала И просто так
© Home Box Office (HBO) (2021)
Кадр из сериала "И просто так"
В декабре 2021 года стартовал сериал "И просто так" — это продолжение культового "Секса в большом городе". Кэтролл в нем уже не снималась. Фанаты до последнего надеялись, что актриса все же появится в шоу.
Конфликт Паркер и Кэтролл не единственный скандал, который сопровождал выход "И просто так" в эфир. После премьеры первых серий стало известно, что Криса Нота обвинили в сексуальном насилии. Он играл "мужчину мечты" Кэрри Брэдшоу (Паркер). Исполнительницы главных ролей поддержали предполагаемых жертв.
Американский актер Крис Нот - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 02:05Шоубиз
СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
 
ШоубизКино и сериалыСара Джессика ПаркерЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала