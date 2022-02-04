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"Без Саманты": Паркер назвала причину, почему против Кэтролл в сериале
"Без Саманты": Паркер назвала причину, почему против Кэтролл в сериале - РИА Новости, 04.02.2022
"Без Саманты": Паркер назвала причину, почему против Кэтролл в сериале
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему она не хочет, чтобы Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты в продолжении сериала "Секс в большом городе". Об этом... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:10
2022-02-04T15:10
2022-02-04T15:10
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему она не хочет, чтобы Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты в продолжении сериала "Секс в большом городе". Об этом она рассказала в интервью Variety. Сара Джессика подчеркнула, что Саманта и Ким не один и тот же человек. "Саманта не ушла. Она с нами, и я думаю, что это было показано с уважением и элегантностью", — считает Паркер. Ким не устраивала разница в гонорарах, также она назвала Сару Джессику лицемерной после того, как та в личном микроблоге выразила соболезнования, когда узнала о смерти младшего брата Кэтролл. В декабре 2021 года стартовал сериал "И просто так" — это продолжение культового "Секса в большом городе". Кэтролл в нем уже не снималась. Фанаты до последнего надеялись, что актриса все же появится в шоу. Конфликт Паркер и Кэтролл не единственный скандал, который сопровождал выход "И просто так" в эфир. После премьеры первых серий стало известно, что Криса Нота обвинили в сексуальном насилии. Он играл "мужчину мечты" Кэрри Брэдшоу (Паркер). Исполнительницы главных ролей поддержали предполагаемых жертв.
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кино и сериалы, сара джессика паркер, знаменитости, звезды
"Без Саманты": Паркер назвала причину, почему против Кэтролл в сериале
Паркер раскрыла, почему против возвращения Кэтролл к роли Саманты в сериале "И просто так"
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему она не хочет, чтобы Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты в продолжении сериала "Секс в большом городе". Об этом она рассказала
в интервью Variety.
"Она слишком много публично высказывалась. Я во всем этом не участвовала и интервью ее не читала, но мне все передавали", — говорит актриса.
Сара Джессика подчеркнула, что Саманта и Ким не один и тот же человек.
"Саманта не ушла. Она с нами, и я думаю, что это было показано с уважением и элегантностью", — считает Паркер.
Ким не устраивала разница в гонорарах, также она назвала Сару Джессику лицемерной после того, как та в личном микроблоге выразила соболезнования, когда узнала о смерти младшего брата Кэтролл.
В декабре 2021 года стартовал сериал "И просто так" — это продолжение культового "Секса в большом городе". Кэтролл в нем уже не снималась. Фанаты до последнего надеялись, что актриса все же появится в шоу.
Конфликт Паркер и Кэтролл не единственный скандал, который сопровождал выход "И просто так" в эфир. После премьеры первых серий стало
известно, что Криса Нота обвинили в сексуальном насилии. Он играл "мужчину мечты" Кэрри Брэдшоу (Паркер). Исполнительницы главных ролей поддержали
предполагаемых жертв.