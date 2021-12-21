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Звезды "Секса в большом городе" поддержали женщин, заявивших о насилии Нота
Звезды "Секса в большом городе" поддержали женщин, заявивших о насилии Нота - РИА Новости, 21.12.2021
Звезды "Секса в большом городе" поддержали женщин, заявивших о насилии Нота
Исполнительницы главных ролей в легендарном американском сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристен Дэвис выступили с... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:14
2021-12-21T11:14
2021-12-21T11:14
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Исполнительницы главных ролей в легендарном американском сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристен Дэвис выступили с совместным заявлением после обвинений в отношении их коллеги по сериалу Криса Нота в сексуальном насилии и поддержали предполагаемых жертв, сообщает Hollywood Reporter.Ранее издание Hollywood Reporter со ссылкой на продюсерскую компанию Universal Television сообщило, что на фоне обвинений в сексуальном насилии Нота уволили из сериала "Уравнитель".На прошлой неделе издание Hollywood Reporter сообщило, что две женщины обвинили звезду "Секса в большом городе" Криса Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти обвинения ложью. Позже к обвинениям присоединилась еще одна женщина.
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звезды, знаменитости, новости культуры, сара джессика паркер, новости шоу-бизнеса
Звезды "Секса в большом городе" поддержали женщин, заявивших о насилии Нота
Звезды "Секса в большом городе" поддержали женщин, заявивших о насилии со стороны Нота