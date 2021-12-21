https://ria.ru/20211221/not-1764653021.html
Криса Нота уволили из сериала после обвинений в сексуальном насилии
Криса Нота уволили из сериала после обвинений в сексуальном насилии - РИА Новости, 21.12.2021
Криса Нота уволили из сериала после обвинений в сексуальном насилии
Актера Криса Нота уволили из сериала "Уравнитель" на фоне обвинений в сексуальном насилии, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на продюсерскую... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:12
2021-12-21T10:12
2021-12-21T11:04
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
новости культуры
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96880/88/968808804_0:124:1201:799_1920x0_80_0_0_7282e6a6c7b1c6b99ad5050295c49c2e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Актера Криса Нота уволили из сериала "Уравнитель" на фоне обвинений в сексуальном насилии, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на продюсерскую компанию Universal Television, снимающую сериал для CBS.В проекте главную роль исполнила певица Куин Латифа. Крис Нот сыграл бывшего директора ЦРУ. Как сообщается, эпизоды, уже отснятые с ним, скоро должны выйти в эфир.На прошлой неделе Hollywood Reporter сообщил, что две женщины под псевдонимами Зои (40 лет) и Лили (31 год) обвинили Нота в сексуальном насилии. Они заявили, что новости о сиквеле "И просто так" сериала "Секс в большом городе", в котором Нот вновь сыграл роль Мистера Бига, пробудили болезненные воспоминания об инцидентах, которые, по их словам, произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году соответственно. Сам актер назвал эти обвинения ложью.
https://ria.ru/20211220/deparde-1764505521.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96880/88/968808804_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_576efe0671e32710b4c8e6494a4eeceb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни
10:12 21.12.2021 (обновлено: 11:04 21.12.2021)
Криса Нота уволили из сериала после обвинений в сексуальном насилии
Актера Криса Нота уволили из сериала "Уравнитель" из-за скандала о сексуальном насилии