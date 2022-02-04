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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/omikron-1771116132.html
Более половины случаев COVID-19 в России вызвано "омикроном"
Более половины случаев COVID-19 в России вызвано "омикроном" - РИА Новости, 04.02.2022
Более половины случаев COVID-19 в России вызвано "омикроном"
Удельный вес "омикрона" среди заболевших коронавирусом в целом по России составляет уже более 50%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:48
2022-02-04T17:05
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
омикрон-штамм коронавируса
анна попова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Удельный вес "омикрона" среди заболевших коронавирусом в целом по России составляет уже более 50%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня штамм-омикрон, и чуть меньше - штамм "дельта", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она уточнила, что в Москве и Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов – это "омикрон", в некоторых регионах этот удельный вес меньше.
https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html
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здоровье - общество, общество, россия, омикрон-штамм коронавируса, анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
16:48 04.02.2022 (обновлено: 17:05 04.02.2022)
 
Более половины случаев COVID-19 в России вызвано "омикроном"

Глава Роспотребнадзора Попова: более 50% случаев COVID-19 в России вызвано "омикроном"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Удельный вес "омикрона" среди заболевших коронавирусом в целом по России составляет уже более 50%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня штамм-омикрон, и чуть меньше - штамм "дельта", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Она уточнила, что в Москве и Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов – это "омикрон", в некоторых регионах этот удельный вес меньше.
Медицинские работники в коридоре госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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