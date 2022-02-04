https://ria.ru/20220204/omikron-1771116132.html

Более половины случаев COVID-19 в России вызвано "омикроном"

Более половины случаев COVID-19 в России вызвано "омикроном" - РИА Новости, 04.02.2022

Более половины случаев COVID-19 в России вызвано "омикроном"

Удельный вес "омикрона" среди заболевших коронавирусом в целом по России составляет уже более 50%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:48

2022-02-04T16:48

2022-02-04T17:05

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

омикрон-штамм коронавируса

анна попова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Удельный вес "омикрона" среди заболевших коронавирусом в целом по России составляет уже более 50%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня штамм-омикрон, и чуть меньше - штамм "дельта", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она уточнила, что в Москве и Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов – это "омикрон", в некоторых регионах этот удельный вес меньше.

https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html

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здоровье - общество, общество, россия, омикрон-штамм коронавируса, анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19