https://ria.ru/20220204/makron-1771162093.html
СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным
СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным - РИА Новости, 04.02.2022
СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит на встрече в Москве с российским лидером Владимиром Путиным переговоры в "нормандском формате" по Украине и будущее... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:33
2022-02-04T20:33
2022-02-04T20:33
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ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит на встрече в Москве с российским лидером Владимиром Путиным переговоры в "нормандском формате" по Украине и будущее европейской безопасности.Отмечается, что Макрон "постарается извлечь выгоду из прогресса", достигнутого в ходе переговоров в "нормандском формате" по Украине, которые состоялись ранее в Париже. Французский президент также намерен обсудить с российским коллегой будущее безопасности Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.Макрон планирует перед визитом в Москву провести переговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля - на Украину. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля встретится в Москве с Макроном.
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СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным
Reuters: Макрон обсудит с Путиным "нормандский формат" и европейскую безопасность