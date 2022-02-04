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https://ria.ru/20220204/makron-1771162093.html
СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным
СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным - РИА Новости, 04.02.2022
СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит на встрече в Москве с российским лидером Владимиром Путиным переговоры в "нормандском формате" по Украине и будущее... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:33
2022-02-04T20:33
в мире
владимир путин
москва
украина
нато
россия
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит на встрече в Москве с российским лидером Владимиром Путиным переговоры в "нормандском формате" по Украине и будущее европейской безопасности.Отмечается, что Макрон "постарается извлечь выгоду из прогресса", достигнутого в ходе переговоров в "нормандском формате" по Украине, которые состоялись ранее в Париже. Французский президент также намерен обсудить с российским коллегой будущее безопасности Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.Макрон планирует перед визитом в Москву провести переговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля - на Украину. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля встретится в Москве с Макроном.
https://ria.ru/20220204/makron-1771118095.html
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в мире, владимир путин, москва, украина, нато, россия, эммануэль макрон
20:33 04.02.2022
 
СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным

Reuters: Макрон обсудит с Путиным "нормандский формат" и европейскую безопасность

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит на встрече в Москве с российским лидером Владимиром Путиным переговоры в "нормандском формате" по Украине и будущее европейской безопасности.
Отмечается, что Макрон "постарается извлечь выгоду из прогресса", достигнутого в ходе переговоров в "нормандском формате" по Украине, которые состоялись ранее в Париже. Французский президент также намерен обсудить с российским коллегой будущее безопасности Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
16:56
Во Франции назвали цель визита Макрона в Россию
Макрон планирует перед визитом в Москву провести переговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля - на Украину. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля встретится в Москве с Макроном.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:41
Макрон признал зависимость Европы от России
 
В миреВладимир ПутинМоскваУкраинаНАТОРоссияЭммануэль Макрон
 
 
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