https://ria.ru/20220204/makron-1771162093.html

СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным

СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным - РИА Новости, 04.02.2022

СМИ раскрыли план Макрона на переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит на встрече в Москве с российским лидером Владимиром Путиным переговоры в "нормандском формате" по Украине и будущее... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T20:33

2022-02-04T20:33

2022-02-04T20:33

в мире

владимир путин

москва

украина

нато

россия

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:78:2047:1229_1920x0_80_0_0_f2a9b27c549f7dea92fd4659b59cfc13.jpg

ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит на встрече в Москве с российским лидером Владимиром Путиным переговоры в "нормандском формате" по Украине и будущее европейской безопасности.Отмечается, что Макрон "постарается извлечь выгоду из прогресса", достигнутого в ходе переговоров в "нормандском формате" по Украине, которые состоялись ранее в Париже. Французский президент также намерен обсудить с российским коллегой будущее безопасности Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.Макрон планирует перед визитом в Москву провести переговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля - на Украину. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля встретится в Москве с Макроном.

https://ria.ru/20220204/makron-1771118095.html

https://ria.ru/20220119/makron-1768571837.html

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, москва, украина, нато, россия, эммануэль макрон