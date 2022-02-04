США пригрозили Китаю в случае дестабилизации в Европе
Псаки: США заявляют Китаю, что дестабилизация в Европе скажется и на его интересах
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США поддерживают контакты с Китаем на высоком уровне и продолжают привлекать его внимание к тому, что дестабилизация ситуации в Европе скажется и на его собственных интересах по всему миру, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать состоявшуюся в пятницу в Пекине встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Представитель Белого дома добавила, что контакты с Пекином поддерживаются на самом высоком уровне и включают обсуждение актуальных международных вызовов, в том числе текущую ситуацию вокруг Украины.
29 января, 08:00Украина заставила США унижаться перед Китаем
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.