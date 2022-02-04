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Лучшие фото недели: огонь Олимпиады, ужин под колпаком и необычный карнавал
Лучшие фото недели: огонь Олимпиады, ужин под колпаком и необычный карнавал - РИА Новости, 04.02.2022
Лучшие фото недели: огонь Олимпиады, ужин под колпаком и необычный карнавал
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 04.02.2022
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фото
лондон
москва
фото - туризм
впечатления - туризм
токио
коронавирус covid-19
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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11:42 04.02.2022 (обновлено: 16:16 04.02.2022)
 

Лучшие фото недели: огонь Олимпиады, ужин под колпаком и необычный карнавал

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Ng Han Guan

Джеки Чан принимает участие в эстафете огня XXIV зимней Олимпиады. Актер пронес факел Игр по Великой Китайской стене.

Актер Джеки Чан держит факел XXIV зимних Олимпийских игр после участия эстафете Олимпийского огня у Великой Китайской стены в Пекине, Китай
1 из 30

Джеки Чан принимает участие в эстафете огня XXIV зимней Олимпиады. Актер пронес факел Игр по Великой Китайской стене.

© AP Photo / Ng Han Guan
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Медики в защитных костюмах на телескопическом трапе в пекинском аэропорту Шоуду.

Медицинские сотрудники в защитных костюмах на телескопическом трапе в аэропорту Шоуду в Пекине
2 из 30

Медики в защитных костюмах на телескопическом трапе в пекинском аэропорту Шоуду.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Рысь по кличке Яна в открытом вольере красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".

Самка рыси по кличке Яна в открытом вольере в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
3 из 30

Рысь по кличке Яна в открытом вольере красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Альпинисты туристического клуба проводят ледовую тренировку на замерзшей водонапорной башне в Новосибирской области.

Альпинисты туристического клуба Новосибирска во время ледовой тренировки на замерзшей водонапорной башне в Новосибирской области
4 из 30

Альпинисты туристического клуба проводят ледовую тренировку на замерзшей водонапорной башне в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Артисты на концерте, посвященном началу эстафеты олимпийского огня в Пекине.

Артисты во время концерта по случаю начала эстафеты Олимпийского огня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
5 из 30

Артисты на концерте, посвященном началу эстафеты олимпийского огня в Пекине.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© AFP 2022 / Richard Bouhet

Тропический циклон "Бацирай" на острове Реюньон.

Тропический циклон Бацирай в Сен-Бенуа, Реюньон
6 из 30

Тропический циклон "Бацирай" на острове Реюньон.

© AFP 2022 / Richard Bouhet
© AFP 2022 / Sergei Supinsky

Женщина идет мимо репродукции портрета легендарного джазмена Майлза Дэвиса в Киеве.

Женщина проходит мимо репродукции портрета Майлза Дэвиса фотографа Ирвина Пенна в Киеве
7 из 30

Женщина идет мимо репродукции портрета легендарного джазмена Майлза Дэвиса в Киеве.

© AFP 2022 / Sergei Supinsky
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Тренировка добровольческих формирований территориальной обороны недалеко от Киева.

Тренировка добровольческих формирований территориальной обороны недалеко от Киева
8 из 30

Тренировка добровольческих формирований территориальной обороны недалеко от Киева.

© AP Photo / Efrem Lukatsky
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Участник кампании "Остерегайтесь угарного газа, бесшумного убийцы" в Мексике.

Сотрудник гражданской защиты, одетый как смерть, участвует в кампании Остерегайтесь угарного газа, бесшумного убийцы в Мексике
9 из 30

Участник кампании "Остерегайтесь угарного газа, бесшумного убийцы" в Мексике.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
© AFP 2022 / Daffa Ramya Kanzuddin

Пожар в гавани в Индонезии.

Пожар в гавани Тегала, Индонезия
10 из 30

Пожар в гавани в Индонезии.

© AFP 2022 / Daffa Ramya Kanzuddin
© AFP 2022 / Bertha Wang

"Магазинный" кот на полке с сушеными морепродуктами в Гонконге.

 Магазинный кот в магазине сушеных морепродуктов в районе Шеунг Ван в Гонконге
11 из 30

"Магазинный" кот на полке с сушеными морепродуктами в Гонконге.

© AFP 2022 / Bertha Wang
© AFP 2022 / John Wessels

Женщины стоят в очереди, чтобы получить зарплату за работу на гранитной шахте в Буркина-Фасо.

Женщины стоят в очереди, чтобы получить зарплату на гранитной шахте Писси в центре Уагадугу
12 из 30

Женщины стоят в очереди, чтобы получить зарплату за работу на гранитной шахте в Буркина-Фасо.

© AFP 2022 / John Wessels
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модели готовятся к показу нарядов для фламенко SIMOF в Севилье.

Модели готовятся к Международному показу мод фламенко SIMOF в Севилье, Испания
13 из 30

Модели готовятся к показу нарядов для фламенко SIMOF в Севилье.

© REUTERS / Marcelo del Pozo
© AFP 2022 / John WesselsНаездник в Уагадугу.
Наездник в Уагадугу
14 из 30
Наездник в Уагадугу.
© AFP 2022 / John Wessels
© AP Photo / Wade Payne

Группа поддержки делает сальто назад во время баскетбольного матча в Теннесси.

Группа поддержки из Теннесси делает сальто назад во время первой половины баскетбольного матча колледжа NCAA против Texas A&M, штат Теннесси
15 из 30

Группа поддержки делает сальто назад во время баскетбольного матча в Теннесси.

© AP Photo / Wade Payne
© AP Photo / Alvaro Barrientos

Старинный баскский карнавал в деревнях Итурен и Субьета. Причудливые костюмы помогают ряженым разбудить природу после зимы и прогнать злых духов.

Карнавал в пиренейских деревнях Итурен и Зубиета, Испания
16 из 30

Старинный баскский карнавал в деревнях Итурен и Субьета. Причудливые костюмы помогают ряженым разбудить природу после зимы и прогнать злых духов.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
© AFP 2022 / Getty Images/Jeff Swensen

Празднование Дня сурка в американском городе Панксатони.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
17 из 30

Празднование Дня сурка в американском городе Панксатони.

© AFP 2022 / Getty Images/Jeff Swensen
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Ловцы янтаря на затопленном после шторма пляже в Зеленоградске.

Ловцы янтаря на затопленном общественном пляже после шторма в Зеленоградске
18 из 30

Ловцы янтаря на затопленном после шторма пляже в Зеленоградске.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Папа римский Франциск рассматривает собственную кукольную копию во время аудиенции в Ватикане.

Папа Франциск смотрит на статуэтку со своим изображением в руках верующей, Ватикан
19 из 30

Папа римский Франциск рассматривает собственную кукольную копию во время аудиенции в Ватикане.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© AFP 2022 / Cristina Vega Rhor

Дети плывут на лодке по реке Кока после разлива нефти в Эквадоре.

Дети сидят в лодке после разлива нефти в Пуэрто-Мадерос, провинция Сукумбиос, Эквадор
20 из 30

Дети плывут на лодке по реке Кока после разлива нефти в Эквадоре.

© AFP 2022 / Cristina Vega Rhor
© REUTERS / Ali Khara

Женщины ждут возле булочной в Кабуле, когда начнут выдавать свежий хлеб.

Женщины у булочной в ожидании выдачи свежего хлеба в Кабуле, Афганистан
21 из 30

Женщины ждут возле булочной в Кабуле, когда начнут выдавать свежий хлеб.

© REUTERS / Ali Khara
© REUTERS / Zohra Bensemra

Уличный торговец продает парики в Буркина-Фасо.

Уличный торговец продает парики в Уагадугу, Буркина-Фасо
22 из 30

Уличный торговец продает парики в Буркина-Фасо.

© REUTERS / Zohra Bensemra
© AP Photo / Gene J. PuskarПоследствия обрушения моста в Питтсбурге.
Последствия обрушения моста в Питтсбурге
23 из 30
Последствия обрушения моста в Питтсбурге.
© AP Photo / Gene J. Puskar
© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина играет с сыном в Каракасе.

Мужчина подкидывает сына в воздух в Каракасе, Венесуэла
24 из 30

Мужчина играет с сыном в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Гостей ресторана при отеле в Токио решили защищать от коронавируса при помощи колпаков, напоминающих люстры.

Персонал отеля в Токио во время эксперимента по защите от коронавируса во время приема пищи
25 из 30

Гостей ресторана при отеле в Токио решили защищать от коронавируса при помощи колпаков, напоминающих люстры.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2022 / Diego Reyes

Протестующий блокирует дорогу во время демонстрации в Чили.

Протестующий блокирует дорогу во время демонстрации в Икике, Чили
26 из 30

Протестующий блокирует дорогу во время демонстрации в Чили.

© AFP 2022 / Diego Reyes
© AP Photo / Erin Schaff/The New York Times

Вице-президент США Камала Харрис поднимается на борт номер один в аэропорту Палмерола.

Вице-президент США Камала Харрис поднимается на борт номер один в аэропорту Палмерола
27 из 30

Вице-президент США Камала Харрис поднимается на борт номер один в аэропорту Палмерола.

© AP Photo / Erin Schaff/The New York Times
© AP Photo / Alastair Grant

Туристы из Сан-Паулу фотографируются возле красной телефонной будки в Лондоне.

Туристы из Сан-Паулу (Бразилия) фотографируются у красной телефонной будки в Лондоне
28 из 30

Туристы из Сан-Паулу фотографируются возле красной телефонной будки в Лондоне.

© AP Photo / Alastair Grant
© REUTERS / Thomas Mukoya

Петушиный бой на улице в Найроби.

Петушиный бой на улице в Найроби, Кения
29 из 30

Петушиный бой на улице в Найроби.

© REUTERS / Thomas Mukoya
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Промышленная альпинистка сбивает сосульки с крыши здания в Москве.

Промышленный альпинист сбивает сосульки на крыше здания в Москве
30 из 30

Промышленная альпинистка сбивает сосульки с крыши здания в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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