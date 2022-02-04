Лучшие фото недели: огонь Олимпиады, ужин под колпаком и необычный карнавал
Джеки Чан принимает участие в эстафете огня XXIV зимней Олимпиады. Актер пронес факел Игр по Великой Китайской стене.
Джеки Чан принимает участие в эстафете огня XXIV зимней Олимпиады. Актер пронес факел Игр по Великой Китайской стене.
Медики в защитных костюмах на телескопическом трапе в пекинском аэропорту Шоуду.
Медики в защитных костюмах на телескопическом трапе в пекинском аэропорту Шоуду.
Рысь по кличке Яна в открытом вольере красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".
Рысь по кличке Яна в открытом вольере красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".
Альпинисты туристического клуба проводят ледовую тренировку на замерзшей водонапорной башне в Новосибирской области.
Альпинисты туристического клуба проводят ледовую тренировку на замерзшей водонапорной башне в Новосибирской области.
Артисты на концерте, посвященном началу эстафеты олимпийского огня в Пекине.
Артисты на концерте, посвященном началу эстафеты олимпийского огня в Пекине.
Тропический циклон "Бацирай" на острове Реюньон.
Женщина идет мимо репродукции портрета легендарного джазмена Майлза Дэвиса в Киеве.
Женщина идет мимо репродукции портрета легендарного джазмена Майлза Дэвиса в Киеве.
Тренировка добровольческих формирований территориальной обороны недалеко от Киева.
Тренировка добровольческих формирований территориальной обороны недалеко от Киева.
Участник кампании "Остерегайтесь угарного газа, бесшумного убийцы" в Мексике.
Участник кампании "Остерегайтесь угарного газа, бесшумного убийцы" в Мексике.
Пожар в гавани в Индонезии.
"Магазинный" кот на полке с сушеными морепродуктами в Гонконге.
Женщины стоят в очереди, чтобы получить зарплату за работу на гранитной шахте в Буркина-Фасо.
Женщины стоят в очереди, чтобы получить зарплату за работу на гранитной шахте в Буркина-Фасо.
Модели готовятся к показу нарядов для фламенко SIMOF в Севилье.
Группа поддержки делает сальто назад во время баскетбольного матча в Теннесси.
Группа поддержки делает сальто назад во время баскетбольного матча в Теннесси.
Старинный баскский карнавал в деревнях Итурен и Субьета. Причудливые костюмы помогают ряженым разбудить природу после зимы и прогнать злых духов.
Старинный баскский карнавал в деревнях Итурен и Субьета. Причудливые костюмы помогают ряженым разбудить природу после зимы и прогнать злых духов.
Празднование Дня сурка в американском городе Панксатони.
Ловцы янтаря на затопленном после шторма пляже в Зеленоградске.
Ловцы янтаря на затопленном после шторма пляже в Зеленоградске.
Папа римский Франциск рассматривает собственную кукольную копию во время аудиенции в Ватикане.
Папа римский Франциск рассматривает собственную кукольную копию во время аудиенции в Ватикане.
Дети плывут на лодке по реке Кока после разлива нефти в Эквадоре.
Женщины ждут возле булочной в Кабуле, когда начнут выдавать свежий хлеб.
Уличный торговец продает парики в Буркина-Фасо.
Мужчина играет с сыном в Каракасе.
Мужчина играет с сыном в Каракасе.
Гостей ресторана при отеле в Токио решили защищать от коронавируса при помощи колпаков, напоминающих люстры.
Гостей ресторана при отеле в Токио решили защищать от коронавируса при помощи колпаков, напоминающих люстры.
Протестующий блокирует дорогу во время демонстрации в Чили.
Вице-президент США Камала Харрис поднимается на борт номер один в аэропорту Палмерола.
Вице-президент США Камала Харрис поднимается на борт номер один в аэропорту Палмерола.
Туристы из Сан-Паулу фотографируются возле красной телефонной будки в Лондоне.
Туристы из Сан-Паулу фотографируются возле красной телефонной будки в Лондоне.
Петушиный бой на улице в Найроби.
Промышленная альпинистка сбивает сосульки с крыши здания в Москве.
Промышленная альпинистка сбивает сосульки с крыши здания в Москве.