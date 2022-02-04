https://ria.ru/20220204/dzhonson-1771005464.html

Посол России в Лондоне оценил перспективу отставки Джонсона

Посол России в Лондоне оценил перспективу отставки Джонсона - РИА Новости, 04.02.2022

Посол России в Лондоне оценил перспективу отставки Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:29

2022-02-04T09:29

2022-02-04T12:32

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ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна."Джонсон объявил, что он остается по крайней мере до 2029 года, и я охотно в это верю, потому что британские собеседники, с которыми я встречался в последние дни, считают, что он этот кризис переживет, это далеко не первый его кризис. И, конечно, стране нужен харизматичный лидер, который, что называется, работает по-крупному. Если коротко - я не думаю, что он уйдет", - сказал Келин.Канцелярия британского премьера в понедельник опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведённой старшей госслужащей Сью Грей. Согласно расследованию, некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, и правительству Британии следует рассмотреть уроки, извлеченные из этих нарушений, не дожидаясь завершения полицейского расследования. Сам Джонсон после публикации доклада в очередной раз отказался уходить в отставку.Читайте полный текст интервью Андрея Келина >>

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в мире, великобритания, лондон, борис джонсон