https://ria.ru/20220204/detsad-1771046107.html
До десяти тысяч частных детсадов в России не контролируются государством
До десяти тысяч частных детсадов в России не контролируются государством - РИА Новости, 04.02.2022
До десяти тысяч частных детсадов в России не контролируются государством
В России до 10 тысяч частных детсадов и групп по присмотру за детьми работают без контроля со стороны госорганов, следует из проведенного РИА Новости анализа... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:04
2022-02-04T14:04
2022-02-04T14:10
в россии
образование
дети
статистика
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России до 10 тысяч частных детсадов и групп по присмотру за детьми работают без контроля со стороны госорганов, следует из проведенного РИА Новости анализа открытых данных Росстата.Такие учреждения не попадают в поле зрения чиновников из-за отсутствия в госрегистрах. Многие заведения располагаются в квартирах. Там часто нарушаются нормы СанПиН и Жилищного кодекса. Малышей могут оставлять без присмотра, из-за чего они получают травмы.По официальным данным, охват дошкольного образования детей в возрасте от года до шести лет в 2020 году составлял 70%. При этом спрос на него выше. По оценкам НИУ ВШЭ, примерно 80% всех матерей с детьми до 7 лет могут нуждаться в детских садах.
https://ria.ru/20220204/matkapital-1771031504.html
https://ria.ru/20220204/detsad-1770896717.html
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в россии, образование, дети, статистика, общество
14:04 04.02.2022 (обновлено: 14:10 04.02.2022)
До десяти тысяч частных детсадов в России не контролируются государством
Около десяти тысяч детсадов в стране работают "в тени"