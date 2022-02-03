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Шоубиз
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"Вот ее разнесло": пользователи соцсетей ужаснулись внешним видом Жасмин
"Вот ее разнесло": пользователи соцсетей ужаснулись внешним видом Жасмин - РИА Новости, 03.02.2022
"Вот ее разнесло": пользователи соцсетей ужаснулись внешним видом Жасмин
Пользователи социальных сетей ужаснулись внешним видом Жасмин. В социальных сетях не сразу узнали певицу на видео, которая разместила в своем профиле Алсу. В... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:31
2022-02-03T13:31
шоубиз
шоу-бизнес
жасмин
знаменитости
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей ужаснулись внешним видом Жасмин. В социальных сетях не сразу узнали певицу на видео, которая разместила в своем профиле Алсу. В кадре девушки вместе с Зарой танцуют в длинных платьях красного, белого и синего цвета.Некоторые пользователи решили, что Жасмин просто выбрала неподходящую компанию.Другие подписчики позитивно оценили импровизированное выступление звезд.Ранее слишком резким набором веса фанатов удивила исполнительница народных песен Марина Девятова. Девушка призналась, что увеличение ее габаритов связано со здоровьем, в частности, с проблемами со щитовидной железой.
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шоу-бизнес, жасмин, знаменитости
13:31 03.02.2022
 
"Вот ее разнесло": пользователи соцсетей ужаснулись внешним видом Жасмин

Пользователи соцсетей ужаснулись фигурой Жасмин на видео с Алсу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Жасмин выступает на праздничном концерте
Певица Жасмин выступает на праздничном концерте - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей ужаснулись внешним видом Жасмин. В социальных сетях не сразу узнали певицу на видео, которая разместила в своем профиле Алсу. В кадре девушки вместе с Зарой танцуют в длинных платьях красного, белого и синего цвета.

"Жасмин так потолстела!", "Толстушечка в синем – это кто?", "Раскабанела", "Жасмин не узнала от слова совсем", "Вот ее разнесло", – написали в комментариях.

Некоторые пользователи решили, что Жасмин просто выбрала неподходящую компанию.

"Жасмин всегда была такой упитанной комплекции. Просто на фоне этих девушек выглядит невыигрышно, это был неправильный ход – встать вместе с разными фигурами. А так, сами по себе, каждая хороша", – написала поклонница.

Другие подписчики позитивно оценили импровизированное выступление звезд.

"Жасмин и Алсу – огонь!", "Восточные красавицы!", "Прелестные грации", – отметили комментаторы.

Ранее слишком резким набором веса фанатов удивила исполнительница народных песен Марина Девятова. Девушка призналась, что увеличение ее габаритов связано со здоровьем, в частности, с проблемами со щитовидной железой.
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