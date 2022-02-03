https://ria.ru/20220203/zhasmin-1770840418.html

"Вот ее разнесло": пользователи соцсетей ужаснулись внешним видом Жасмин

"Вот ее разнесло": пользователи соцсетей ужаснулись внешним видом Жасмин - РИА Новости, 03.02.2022

"Вот ее разнесло": пользователи соцсетей ужаснулись внешним видом Жасмин

Пользователи социальных сетей ужаснулись внешним видом Жасмин. В социальных сетях не сразу узнали певицу на видео, которая разместила в своем профиле Алсу. В... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:31

2022-02-03T13:31

2022-02-03T13:31

шоубиз

шоу-бизнес

жасмин

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155552/84/1555528406_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_eff584168579922d5775b49d2701ff82.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей ужаснулись внешним видом Жасмин. В социальных сетях не сразу узнали певицу на видео, которая разместила в своем профиле Алсу. В кадре девушки вместе с Зарой танцуют в длинных платьях красного, белого и синего цвета.Некоторые пользователи решили, что Жасмин просто выбрала неподходящую компанию.Другие подписчики позитивно оценили импровизированное выступление звезд.Ранее слишком резким набором веса фанатов удивила исполнительница народных песен Марина Девятова. Девушка призналась, что увеличение ее габаритов связано со здоровьем, в частности, с проблемами со щитовидной железой.

https://ria.ru/20220127/devyatova-1769742251.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, жасмин, знаменитости