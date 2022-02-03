"Вот ее разнесло": пользователи соцсетей ужаснулись внешним видом Жасмин
Пользователи соцсетей ужаснулись фигурой Жасмин на видео с Алсу
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Жасмин выступает на праздничном концерте
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей ужаснулись внешним видом Жасмин. В социальных сетях не сразу узнали певицу на видео, которая разместила в своем профиле Алсу. В кадре девушки вместе с Зарой танцуют в длинных платьях красного, белого и синего цвета.
"Жасмин так потолстела!", "Толстушечка в синем – это кто?", "Раскабанела", "Жасмин не узнала от слова совсем", "Вот ее разнесло", – написали в комментариях.
Некоторые пользователи решили, что Жасмин просто выбрала неподходящую компанию.
"Жасмин всегда была такой упитанной комплекции. Просто на фоне этих девушек выглядит невыигрышно, это был неправильный ход – встать вместе с разными фигурами. А так, сами по себе, каждая хороша", – написала поклонница.
Другие подписчики позитивно оценили импровизированное выступление звезд.
"Жасмин и Алсу – огонь!", "Восточные красавицы!", "Прелестные грации", – отметили комментаторы.
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