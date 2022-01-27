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"Полетела гормональная система": Девятова про лишний вес
"Полетела гормональная система": Девятова про лишний вес - РИА Новости, 27.01.2022
"Полетела гормональная система": Девятова про лишний вес
Марина Девятова рассказала о проблемах с лишним весом после появления в программе "Привет, Андрей!". Поклонники удивились изменениям в ее внешнем виде. По... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:04
2022-01-27T11:04
2022-01-27T11:04
шоубиз
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шоу-бизнес
петр красилов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марина Девятова рассказала о проблемах с лишним весом после появления в программе "Привет, Андрей!". Поклонники удивились изменениям в ее внешнем виде. По словам артистки, у нее во время пандемии начались проблемы со здоровьем.В интервью порталу StarHit Девятова отметила, что не будет объяснять причины своих изменений "милым женщинам, которые не обладают чувством такта".Марина заключила, что не будет отказываться от съемок из-за злых комментариев в социальных сетях.Ранее своим лишним весом удивил поклонников Петр Красилов. Из-за полноты, по его мнению, его перестали снимать в кино.
https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html
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знаменитости, шоу-бизнес, петр красилов
"Полетела гормональная система": Девятова про лишний вес
Девятова рассказала о лишнем весе из-за проблем со здоровьем