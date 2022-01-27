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Шоубиз
https://ria.ru/20220127/devyatova-1769742251.html
"Полетела гормональная система": Девятова про лишний вес
"Полетела гормональная система": Девятова про лишний вес - РИА Новости, 27.01.2022
"Полетела гормональная система": Девятова про лишний вес
Марина Девятова рассказала о проблемах с лишним весом после появления в программе "Привет, Андрей!". Поклонники удивились изменениям в ее внешнем виде. По... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:04
2022-01-27T11:04
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
петр красилов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марина Девятова рассказала о проблемах с лишним весом после появления в программе "Привет, Андрей!". Поклонники удивились изменениям в ее внешнем виде. По словам артистки, у нее во время пандемии начались проблемы со здоровьем.В интервью порталу StarHit Девятова отметила, что не будет объяснять причины своих изменений "милым женщинам, которые не обладают чувством такта".Марина заключила, что не будет отказываться от съемок из-за злых комментариев в социальных сетях.Ранее своим лишним весом удивил поклонников Петр Красилов. Из-за полноты, по его мнению, его перестали снимать в кино.
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знаменитости, шоу-бизнес, петр красилов
11:04 27.01.2022
 
"Полетела гормональная система": Девятова про лишний вес

Девятова рассказала о лишнем весе из-за проблем со здоровьем

© Россия 1/YouTubeКадр из шоу "Гуляй, душа! Привет, Андрей"
Кадр из шоу Гуляй, душа! Привет, Андрей
© Россия 1/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марина Девятова рассказала о проблемах с лишним весом после появления в программе "Привет, Андрей!". Поклонники удивились изменениям в ее внешнем виде. По словам артистки, у нее во время пандемии начались проблемы со здоровьем.

"За эти два года пандемии я успела и сильно похудеть, и очень поправиться — все из-за того, что полностью полетела гормональная система. Мне приходилось неимоверным трудом вытаскивать себя", – призналась Марина.

В интервью порталу StarHit Девятова отметила, что не будет объяснять причины своих изменений "милым женщинам, которые не обладают чувством такта".

"Задавая такие вопросы, надо думать, как на это отреагирует человек. А может, я готовлюсь к родам? Может, пью какие-то гормональные средства. Нельзя спрашивать человека о проблеме напрямую, не зная ее сути", – сказала певица.

Марина заключила, что не будет отказываться от съемок из-за злых комментариев в социальных сетях.

"Эту комментаторшу тошнит от того, что она увидела Девятову, которая слегка поправилась. Да, есть такое! Она думает, что я себя в зеркало не вижу? Не осознаю этого факта? Но значит есть определенные обстоятельства, над которыми я работаю. И я не буду отказываться от съемок и своего любимого зрителя", – заключила артистка.

Ранее своим лишним весом удивил поклонников Петр Красилов. Из-за полноты, по его мнению, его перестали снимать в кино.
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