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Ленинградская область
https://ria.ru/20220203/zarplata-1770895527.html
В Ленобласти минимальная зарплата станет выше стандартного минимума
В Ленобласти минимальная зарплата станет выше стандартного минимума - РИА Новости, 03.02.2022
В Ленобласти минимальная зарплата станет выше стандартного минимума
Власти Ленинградской области, профсоюзы и работодатели утвердили повышение минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2022 году до 14 тысяч 710... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:16
2022-02-03T16:16
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области, профсоюзы и работодатели утвердили повышение минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2022 году до 14 тысяч 710 рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, соответствующее трехстороннее соглашение было заключено между правительством области, Ленинградской федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей региона. Так, размер минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2022 году, как и в предыдущем, будет повышаться поэтапно. С 1 января 2022 года она составляет 14 тысяч 250 рублей, с 1 апреля 2022 года увеличится до 14 тысяч 500 рублей, а с 1 декабря 2022 года вырастет до 14 тысяч 710 рублей.Также подписано Ленинградское областное трехстороннее соглашение о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы и обязательств сторон по нему на 2022 год. Эти документы устанавливают на региональном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и властью на ближайшие три года."Договоренности по обязательствам, принятым сторонами на 2021 год, выполнены", — подчеркнули в пресс-службе.
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ленинградская область, александр дрозденко
16:16 03.02.2022
 

В Ленобласти минимальная зарплата станет выше стандартного минимума

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области, профсоюзы и работодатели утвердили повышение минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2022 году до 14 тысяч 710 рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, соответствующее трехстороннее соглашение было заключено между правительством области, Ленинградской федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей региона. Так, размер минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2022 году, как и в предыдущем, будет повышаться поэтапно. С 1 января 2022 года она составляет 14 тысяч 250 рублей, с 1 апреля 2022 года увеличится до 14 тысяч 500 рублей, а с 1 декабря 2022 года вырастет до 14 тысяч 710 рублей.
"Ежегодно мы подписываем трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области, которая выше установленного минимального размера оплаты труда. Это говорит о взаимопонимании между нами, профсоюзами и работодателями, наша команда нацелена на единый результат – стабильный рост оплаты труда ленинградцев", - прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Также подписано Ленинградское областное трехстороннее соглашение о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы и обязательств сторон по нему на 2022 год. Эти документы устанавливают на региональном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и властью на ближайшие три года.
"Договоренности по обязательствам, принятым сторонами на 2021 год, выполнены", — подчеркнули в пресс-службе.
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