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Из России в ЮАР снова могут появиться прямые рейсы

Из России в ЮАР снова могут появиться прямые рейсы - РИА Новости, 03.02.2022

Из России в ЮАР снова могут появиться прямые рейсы

Власти России и ЮАР рассматривают возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:41

2022-02-03T16:41

2022-02-03T16:42

туризм

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти России и ЮАР рассматривают возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука."Так как ограничительные меры в связи с COVID-19 были ослаблены, число туристов между двумя странами снова стало расти. Поскольку границы открыты для россиян, они едут в ЮАР", — отметил он.Мзувукиле Макетука отметил, что это побудило вернуться к вопросу восстановления прямого авиасообщения между ЮАР и Россией — по маршрутам Москва-Кейптаун и Москва-Йоханнесбург.По словам дипломата, переговоры идут полным ходом. "Мы ждем, что будет четыре рейса в неделю между Москвой и городами ЮАР", — сказал он. Сроки запуска пока не определены. Однако посол выразил надежду, что это "произойдет скоро".

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мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), москва, россия, юар, авиасообщение, новости - туризм, туристы