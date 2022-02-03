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Туризм
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Из России в ЮАР снова могут появиться прямые рейсы
Из России в ЮАР снова могут появиться прямые рейсы - РИА Новости, 03.02.2022
Из России в ЮАР снова могут появиться прямые рейсы
Власти России и ЮАР рассматривают возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:41
2022-02-03T16:42
туризм
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
москва
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авиасообщение
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти России и ЮАР рассматривают возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука."Так как ограничительные меры в связи с COVID-19 были ослаблены, число туристов между двумя странами снова стало расти. Поскольку границы открыты для россиян, они едут в ЮАР", — отметил он.Мзувукиле Макетука отметил, что это побудило вернуться к вопросу восстановления прямого авиасообщения между ЮАР и Россией — по маршрутам Москва-Кейптаун и Москва-Йоханнесбург.По словам дипломата, переговоры идут полным ходом. "Мы ждем, что будет четыре рейса в неделю между Москвой и городами ЮАР", — сказал он. Сроки запуска пока не определены. Однако посол выразил надежду, что это "произойдет скоро".
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мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), москва, россия, юар, авиасообщение, новости - туризм, туристы
16:41 03.02.2022 (обновлено: 16:42 03.02.2022)
 
Из России в ЮАР снова могут появиться прямые рейсы

Власти России и ЮАР рассматривают возможность восстановления прямого авиасообщения

© Фото : PretoriaTravelМеждународный аэропорт Йоханнесбурга
Международный аэропорт Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : PretoriaTravel
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти России и ЮАР рассматривают возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.
"Так как ограничительные меры в связи с COVID-19 были ослаблены, число туристов между двумя странами снова стало расти. Поскольку границы открыты для россиян, они едут в ЮАР", — отметил он.
Мзувукиле Макетука отметил, что это побудило вернуться к вопросу восстановления прямого авиасообщения между ЮАР и Россией — по маршрутам Москва-Кейптаун и Москва-Йоханнесбург.
По словам дипломата, переговоры идут полным ходом. "Мы ждем, что будет четыре рейса в неделю между Москвой и городами ЮАР", — сказал он.
Сроки запуска пока не определены. Однако посол выразил надежду, что это "произойдет скоро".
На улице города Крайстчерч (Christchurch). Новая Зеландия. - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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ТуризмМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)МоскваРоссияЮАРАвиасообщениеНовости - Туризмтуристы
 
 
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