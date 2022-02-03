https://ria.ru/20220203/vstrecha-1770843306.html
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:54
2022-02-03T12:54
2022-02-03T12:54
политика
владимир путин
китай
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241351_0:21:2707:1544_1920x0_80_0_0_3b4f1d0ee83bfdce476805e952aed48e.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Два лидера действительно проговаривали возможные варианты - в конце февраля, другие даты. И действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов. Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше",- сказал он.Ранее Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин сообщил турецкой стороне, что посетит Турцию после визита в Китай.
https://ria.ru/20220202/s-400-1770603924.html
китай
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241351_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_8de218cca601a63c5818b1927b1247e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, китай, турция, реджеп тайип эрдоган
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Песков: точных дат встречи президентов Путина и Эрдогана нет