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В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:54
2022-02-03T12:54
политика
владимир путин
китай
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Два лидера действительно проговаривали возможные варианты - в конце февраля, другие даты. И действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов. Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше",- сказал он.Ранее Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин сообщил турецкой стороне, что посетит Турцию после визита в Китай.
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политика, владимир путин, китай, турция, реджеп тайип эрдоган
12:54 03.02.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь Песков: точных дат встречи президентов Путина и Эрдогана нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Два лидера действительно проговаривали возможные варианты - в конце февраля, другие даты. И действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов. Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше",- сказал он.
Ранее Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин сообщил турецкой стороне, что посетит Турцию после визита в Китай.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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ПолитикаВладимир ПутинКитайТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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