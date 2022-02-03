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В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана

В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 03.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:54

2022-02-03T12:54

2022-02-03T12:54

политика

владимир путин

китай

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Два лидера действительно проговаривали возможные варианты - в конце февраля, другие даты. И действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов. Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше",- сказал он.Ранее Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин сообщил турецкой стороне, что посетит Турцию после визита в Китай.

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китай

турция

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политика, владимир путин, китай, турция, реджеп тайип эрдоган