https://ria.ru/20220203/viza-1770812628.html

В посольстве США рассказали, где россияне могут подать документы на визу

В посольстве США рассказали, где россияне могут подать документы на визу - РИА Новости, 03.02.2022

В посольстве США рассказали, где россияне могут подать документы на визу

Посольство США в Москве назвало страны, где жители России могут получить студенческую или академическую визу в США. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:06

2022-02-03T11:06

2022-02-03T12:15

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Посольство США в Москве назвало страны, где жители России могут получить студенческую или академическую визу в США.Ранее посол США в России Джон Салливан сообщил, что госдепартамент США составил список стран, куда россияне могут обращаться за получением студенческих виз. Подобное решение связано, отмечает посольство, с весьма сильно ограниченными консульскими операциями в Москве."Проживающие в России заявители на получение студенческой визы (категории F и M), визы по академическому обмену (студенты, профессора, научные сотрудники и специалисты категории J) и участники финансируемых правительством США программ обмена могут подать заявления (на визу) в следующих местах: миссии в Казахстане, посольства США в Белграде и Ереване", - говорится в сообщении.

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сша, в мире, россия, москва, новости - туризм