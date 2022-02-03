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Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков

Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков - РИА Новости, 03.02.2022

Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхель Фернандесом сообщил, что решается вопрос о регистрации российской вакцины... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:01

2022-02-03T14:01

2022-02-03T14:30

распространение коронавируса

вакцина "спутник м"

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альберто фернандес

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхель Фернандесом сообщил, что решается вопрос о регистрации российской вакцины для подростков "Спутник М"."Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до 18 лет", - сказал Путин.

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