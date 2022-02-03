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Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков
Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков - РИА Новости, 03.02.2022
Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков
Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхель Фернандесом сообщил, что решается вопрос о регистрации российской вакцины... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:01
2022-02-03T14:01
2022-02-03T14:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник м"
коронавирус в россии
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхель Фернандесом сообщил, что решается вопрос о регистрации российской вакцины для подростков "Спутник М"."Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до 18 лет", - сказал Путин.
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14:01 03.02.2022 (обновлено: 14:30 03.02.2022)
Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков
Президент Путин: решается вопрос о регистрации вакцины для подростков "Спутник М"