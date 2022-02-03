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Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков
Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков - РИА Новости, 03.02.2022
Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков
Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхель Фернандесом сообщил, что решается вопрос о регистрации российской вакцины... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:01
2022-02-03T14:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник м"
коронавирус в россии
владимир путин
россия
аргентина
альберто фернандес
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхель Фернандесом сообщил, что решается вопрос о регистрации российской вакцины для подростков "Спутник М"."Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до 18 лет", - сказал Путин.
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вакцина "спутник м", коронавирус в россии, владимир путин, россия, аргентина, альберто фернандес, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, подростки, дети, вакцинация, вакцины, в мире
14:01 03.02.2022 (обновлено: 14:30 03.02.2022)
 
Путин рассказал о регистрации российской вакцины для подростков

Президент Путин: решается вопрос о регистрации вакцины для подростков "Спутник М"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М") на складе государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация"
Упаковки с детской вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) на складе государственного автономного учреждения Свердловской области Фармация - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М") на складе государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхель Фернандесом сообщил, что решается вопрос о регистрации российской вакцины для подростков "Спутник М".
"Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до 18 лет", - сказал Путин.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
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