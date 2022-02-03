https://ria.ru/20220203/ultrazvuk-1770768704.html

В США рассекретили выводы разведки о причинах "гаванского синдрома"

В США рассекретили выводы разведки о причинах "гаванского синдрома" - РИА Новости, 03.02.2022

В США рассекретили выводы разведки о причинах "гаванского синдрома"

Причиной "гаванского синдрома" у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука, об этом РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T00:19

2022-02-03T00:19

2022-02-03T10:55

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Причиной "гаванского синдрома" у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука, об этом говорится в рассекреченном экспертном материале разведсообщества США.Соединенные Штаты уже пять лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были выявлены у дипломатов, работавших на Кубе, а затем проявились у американцев в других точках планеты. Виновный в этом пока не назван.Импульсы электромагнитной энергии, особенно в радиочастотном диапазоне, а также ультразвук, но только на малых дистанциях, правдоподобно объясняют основные характеристики явления, в отличие от ионизирующей радиации, химических и биологических агентов, инфразвука или слышимого звука, считают эксперты.Проявления "гаванского синдрома" — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других американских госслужащих в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.

https://ria.ru/20211125/sindrom-1760681658.html

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