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В США рассекретили выводы разведки о причинах "гаванского синдрома"
В США рассекретили выводы разведки о причинах "гаванского синдрома" - РИА Новости, 03.02.2022
В США рассекретили выводы разведки о причинах "гаванского синдрома"
Причиной "гаванского синдрома" у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука, об этом РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T00:19
2022-02-03T10:55
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Причиной "гаванского синдрома" у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука, об этом говорится в рассекреченном экспертном материале разведсообщества США.Соединенные Штаты уже пять лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были выявлены у дипломатов, работавших на Кубе, а затем проявились у американцев в других точках планеты. Виновный в этом пока не назван.Импульсы электромагнитной энергии, особенно в радиочастотном диапазоне, а также ультразвук, но только на малых дистанциях, правдоподобно объясняют основные характеристики явления, в отличие от ионизирующей радиации, химических и биологических агентов, инфразвука или слышимого звука, считают эксперты.Проявления "гаванского синдрома" — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других американских госслужащих в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
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в мире, сша
00:19 03.02.2022 (обновлено: 10:55 03.02.2022)
 
В США рассекретили выводы разведки о причинах "гаванского синдрома"

Разведсообщество США заявило, что причиной "гаванского синдрома" мог стать ультразвук

© AFP 2022 / SAUL LOEBЦРУ
ЦРУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
ЦРУ
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Причиной "гаванского синдрома" у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука, об этом говорится в рассекреченном экспертном материале разведсообщества США.
Соединенные Штаты уже пять лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были выявлены у дипломатов, работавших на Кубе, а затем проявились у американцев в других точках планеты. Виновный в этом пока не назван.

"Признаки и симптомы аномальных инцидентов со здоровьем подлинны и убедительны… Набор признаков нельзя легко объяснить известными факторами окружающей среды или медицинскими состояниями, они могут быть связаны с внешними воздействиями", — говорится в заключении экспертов разведсообщества, который опубликовали ЦРУ и офис директора национальной разведки США.

Импульсы электромагнитной энергии, особенно в радиочастотном диапазоне, а также ультразвук, но только на малых дистанциях, правдоподобно объясняют основные характеристики явления, в отличие от ионизирующей радиации, химических и биологических агентов, инфразвука или слышимого звука, считают эксперты.
Проявления "гаванского синдрома" — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других американских госслужащих в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
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