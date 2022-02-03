В Киеве опровергли данные об ограничении выезда за границу для украинцев
Погранслужба опровергла данные об ограничении выезда для украинцев призывного возраста
Украинский пограничник. Архивное фото
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию об ограничении выезда за границу для украинцев призывного возраста.
Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об ограничении выезда с территории Украины военнообязанных граждан и людей призывного возраста из-за подготовки к наступательным действиям в Донбассе. В качестве причин отказа в выезде из страны называются: отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие якобы в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированных имущественных споров и другие причины. Военкоматами проводится уточнение списков граждан, подлежащих мобилизации.
"Погранслужба Украины обращается к гражданам не вестись на провокации, разгоняемые РФ и ее марионетками. Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни полом граждан, которых будто бы планируют ограничить в праве передвижения. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства", – цитирует Демченко агентство "Укринформ".
Он отметил, что подобные заявления – это провокация, рассчитанная на дестабилизацию ситуации на Украине.
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