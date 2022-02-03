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В Киеве опровергли данные об ограничении выезда за границу для украинцев
В Киеве опровергли данные об ограничении выезда за границу для украинцев - РИА Новости, 03.02.2022
В Киеве опровергли данные об ограничении выезда за границу для украинцев
Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию об ограничении выезда за границу для украинцев призывного... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:21
2022-02-03T16:21
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию об ограничении выезда за границу для украинцев призывного возраста.Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об ограничении выезда с территории Украины военнообязанных граждан и людей призывного возраста из-за подготовки к наступательным действиям в Донбассе. В качестве причин отказа в выезде из страны называются: отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие якобы в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированных имущественных споров и другие причины. Военкоматами проводится уточнение списков граждан, подлежащих мобилизации."Погранслужба Украины обращается к гражданам не вестись на провокации, разгоняемые РФ и ее марионетками. Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни полом граждан, которых будто бы планируют ограничить в праве передвижения. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства", – цитирует Демченко агентство "Укринформ".Он отметил, что подобные заявления – это провокация, рассчитанная на дестабилизацию ситуации на Украине.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина
16:21 03.02.2022
 
В Киеве опровергли данные об ограничении выезда за границу для украинцев

Погранслужба опровергла данные об ограничении выезда для украинцев призывного возраста

© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию об ограничении выезда за границу для украинцев призывного возраста.
Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об ограничении выезда с территории Украины военнообязанных граждан и людей призывного возраста из-за подготовки к наступательным действиям в Донбассе. В качестве причин отказа в выезде из страны называются: отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие якобы в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированных имущественных споров и другие причины. Военкоматами проводится уточнение списков граждан, подлежащих мобилизации.
"Погранслужба Украины обращается к гражданам не вестись на провокации, разгоняемые РФ и ее марионетками. Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни полом граждан, которых будто бы планируют ограничить в праве передвижения. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства", – цитирует Демченко агентство "Укринформ".
Он отметил, что подобные заявления – это провокация, рассчитанная на дестабилизацию ситуации на Украине.
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