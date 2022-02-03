https://ria.ru/20220203/ukraina-1770838830.html

Британцы поставили на Путина в ситуации вокруг Украины

"Ставлю на Путина". Британцы поддержали Россию в ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 03.02.2022

Британцы поставили на Путина в ситуации вокруг Украины

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Бориса Джонсона после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:40

2022-02-03T12:40

2022-02-03T13:35

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Бориса Джонсона после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Большинство пользователей сошлись во мнении, что Джонсон использовал эти переговоры в личных целях."Джонсон, разберись со своими постыдными подвигами дома. Хватит уже изображать из себя мачо на международной арене. Тебе пора в отставку", — считает HVD."COVID-19 почти закончился. Это просто очередной способ нас запугать", — добавил Baja Age.Многие комментаторы встали на сторону России, призвав ее разместить войска на американской границе."Я в любом случае ставлю на Путина. Извините", — подчеркнул Resiak."Путин против глобалистов. Я на его стороне, победа над глобалистами пойдет на пользу всему миру", — выразил мнение BovineSuperintendent.Другие читатели призвали Украину принять нейтральную сторону.Накануне Путин и Джонсон провели телефонный разговор и обменялись мнениями по поводу внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/ukraina-1770826081.html

https://ria.ru/20220203/gaz-1770802215.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/vtorzhenie-1770798262.html

https://ria.ru/20220203/predlozhenie-1770774502.html

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