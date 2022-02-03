https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770850233.html

Россия и Белоруссия проведут за год более 20 учений, заявил Шойгу

Россия и Белоруссия проведут за год более 20 учений, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.02.2022

Россия и Белоруссия проведут за год более 20 учений, заявил Шойгу

Большая группировка войск Вооружённых сил Белоруссии будет переброшена на территорию России в рамках стратегических учений "Восток-2022", впереди за год более... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:21

2022-02-03T13:21

2022-02-03T13:21

безопасность

белоруссия

россия

сергей шойгу

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Большая группировка войск Вооружённых сил Белоруссии будет переброшена на территорию России в рамках стратегических учений "Восток-2022", впереди за год более 20 мероприятий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске."То, что касается наших учений: у нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на этих учениях ("Союзная решимость-2022") мы с востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения "Восток-2022", они будут на востоке. И по вашему решению министерство обороны, Вооружённые силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях - большая группировка. Теперь им предстоит на десять тысяч километров перебраться туда", - сказал Шойгу.Он также отметил важность и своевременность создания совместных российско-белорусских учебных центров. "Учебные центры - идея, которая была озвучена вами и поддержана нашим президентом, - мы её реализовали. Сегодня совместный учебный центр создан, я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство", - сказал Шойгу.По его словам, главная задача состоит в том, чтобы система противовоздушной обороны, которая создана в рамках Содружества, "могла отрабатывать фактически ежедневно свои навыки и показывать свою эффективность, в том числе и тем, кому это надо показывать".

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

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безопасность, белоруссия, россия, сергей шойгу