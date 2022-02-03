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Туроператоры рассказали, сколько стоят летние путевки в Тунис
Туроператоры рассказали, сколько стоят летние путевки в Тунис - РИА Новости, 03.02.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоят летние путевки в Тунис
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Тунис на лето, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:49
2022-02-03T17:49
2022-02-03T17:49
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Тунис на лето, сообщает АТОР.Стоимость недельного отдыха на двоих в отеле категории три звезды по системе "все включено" весной начинается от 53 тысяч рублей. В июне — уже на 15 тысяч рублей дороже.Россиян очень ждут в этой африканской стране и гарантируют безопасный отдых, отмечают в Национальном офисе по туризму в РФ."Персонал, работающий в индустрии гостеприимства, полностью вакцинирован. На всех объектах соблюдаются антиковидные протоколы", — отметил руководитель офиса Нежи Гуидер. А еще эта страна признала все российские вакцины от COVID-19.Разрешение на возобновление регулярного авиасообщения действует с ноября прошлого года, но пока совершаются только грузопассажирские рейсы. В Тунисе надеются, что российские власти снимут ограничения, что позволит открыть чартерную перевозку и продавать турпакеты.По словам Гуидера, ведущие туроператоры заявили о готовности запустить весной полетные программы, хотя возможность купить путевку в Тунис есть уже сейчас. Первый вылет организованных туристов запланирован на 25 апреля.
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туризм, новости - туризм, тунис (страна), коронавирус covid-19, россия
Туроператоры рассказали, сколько стоят летние путевки в Тунис
АТОР: эксперты рассказали о правилах и стоимости отдыха в Тунисе этим летом
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Тунис на лето, сообщает
АТОР.
Стоимость недельного отдыха на двоих в отеле категории три звезды по системе "все включено" весной начинается от 53 тысяч рублей. В июне — уже на 15 тысяч рублей дороже.
Россиян очень ждут в этой африканской стране и гарантируют безопасный отдых, отмечают в Национальном офисе по туризму в РФ.
"Персонал, работающий в индустрии гостеприимства, полностью вакцинирован. На всех объектах соблюдаются антиковидные протоколы", — отметил руководитель офиса Нежи Гуидер. А еще эта страна признала все российские вакцины от COVID-19.
Разрешение на возобновление регулярного авиасообщения действует
с ноября прошлого года, но пока совершаются только грузопассажирские рейсы. В Тунисе надеются, что российские власти снимут ограничения, что позволит открыть чартерную перевозку и продавать турпакеты.
По словам Гуидера, ведущие туроператоры заявили о готовности запустить весной полетные программы, хотя возможность купить путевку в Тунис есть уже сейчас. Первый вылет организованных туристов запланирован на 25 апреля.