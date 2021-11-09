https://ria.ru/20211109/aviasoobschenie-1758146604.html

Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Россия возобновила авиасообщение с девятью странами - РИА Новости, 09.11.2021

Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T00:39

2021-11-09T00:39

2021-11-09T00:49

туризм

багамы

таиланд

иран

словения

нидерланды

норвегия

тунис (страна)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.На Багамы можно летать рейсами Москва — Нассау дважды в неделю. В Иран — по маршрутам Москва — Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи — Тегеран (один в неделю).Авиасообщение с Нидерландами возобновилось по направлениям Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва — Эйндховен (два рейса в неделю), Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам (по два в неделю).Авиасообщение с Норвегией восстановилось по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло (по два рейса в неделю), с Оманом — по направлению Москва — Маскат (два в неделю), со Словенией — по маршруту Москва — Любляна (три в неделю). В Тунис можно улететь рейсами Москва — Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург — Монастир (два в неделю) и из российских аэропортов, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир (два рейса в неделю на каждом маршруте).Также открылось авиасообщение со Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг, два рейса в неделю на каждом маршруте. Летать в Таиланд можно по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, можно выполнять по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет.Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличила число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.

https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html

https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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