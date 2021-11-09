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Туризм
https://ria.ru/20211109/aviasoobschenie-1758146604.html
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами - РИА Новости, 09.11.2021
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T00:39
2021-11-09T00:49
туризм
багамы
таиланд
иран
словения
нидерланды
норвегия
тунис (страна)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.На Багамы можно летать рейсами Москва — Нассау дважды в неделю. В Иран — по маршрутам Москва — Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи — Тегеран (один в неделю).Авиасообщение с Нидерландами возобновилось по направлениям Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва — Эйндховен (два рейса в неделю), Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам (по два в неделю).Авиасообщение с Норвегией восстановилось по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло (по два рейса в неделю), с Оманом — по направлению Москва — Маскат (два в неделю), со Словенией — по маршруту Москва — Любляна (три в неделю). В Тунис можно улететь рейсами Москва — Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург — Монастир (два в неделю) и из российских аэропортов, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир (два рейса в неделю на каждом маршруте).Также открылось авиасообщение со Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг, два рейса в неделю на каждом маршруте. Летать в Таиланд можно по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, можно выполнять по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет.Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличила число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.
https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html
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багамы
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багамы, таиланд, иран, словения, нидерланды, норвегия, тунис (страна), оман, москва, швеция, новости - туризм, россия
00:39 09.11.2021 (обновлено: 00:49 09.11.2021)
 
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Россия возобновила авиасообщение с Нидерландами, Тунисом, Таиландом и еще шестью странами

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.
На Багамы можно летать рейсами Москва — Нассау дважды в неделю. В Иран — по маршрутам Москва — Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи — Тегеран (один в неделю).
Авиасообщение с Нидерландами возобновилось по направлениям Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва — Эйндховен (два рейса в неделю), Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам (по два в неделю).
Авиасообщение с Норвегией восстановилось по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло (по два рейса в неделю), с Оманом — по направлению Москва — Маскат (два в неделю), со Словенией — по маршруту Москва — Любляна (три в неделю). В Тунис можно улететь рейсами Москва — Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург — Монастир (два в неделю) и из российских аэропортов, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир (два рейса в неделю на каждом маршруте).
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Также открылось авиасообщение со Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг, два рейса в неделю на каждом маршруте. Летать в Таиланд можно по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, можно выполнять по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет.
Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличила число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.
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ТуризмБагамыТаиландИранСловенияНидерландыНорвегияТунис (страна)ОманМоскваШвецияНовости - ТуризмРоссия
 
 
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