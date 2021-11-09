https://ria.ru/20211109/aviasoobschenie-1758146604.html
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами - РИА Новости, 09.11.2021
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T00:39
2021-11-09T00:39
2021-11-09T00:49
туризм
багамы
таиланд
иран
словения
нидерланды
норвегия
тунис (страна)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.На Багамы можно летать рейсами Москва — Нассау дважды в неделю. В Иран — по маршрутам Москва — Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи — Тегеран (один в неделю).Авиасообщение с Нидерландами возобновилось по направлениям Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва — Эйндховен (два рейса в неделю), Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам (по два в неделю).Авиасообщение с Норвегией восстановилось по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло (по два рейса в неделю), с Оманом — по направлению Москва — Маскат (два в неделю), со Словенией — по маршруту Москва — Любляна (три в неделю). В Тунис можно улететь рейсами Москва — Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург — Монастир (два в неделю) и из российских аэропортов, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир (два рейса в неделю на каждом маршруте).Также открылось авиасообщение со Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг, два рейса в неделю на каждом маршруте. Летать в Таиланд можно по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, можно выполнять по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет.Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличила число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.
https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html
https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html
багамы
таиланд
иран
словения
нидерланды
норвегия
тунис (страна)
оман
москва
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
багамы, таиланд, иран, словения, нидерланды, норвегия, тунис (страна), оман, москва, швеция, новости - туризм, россия
00:39 09.11.2021 (обновлено: 00:49 09.11.2021)
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
Россия возобновила авиасообщение с Нидерландами, Тунисом, Таиландом и еще шестью странами